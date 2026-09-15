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ΚΡΗΤΗ

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά: Τι όπλα βρέθηκαν στο σπίτι 66χρονου

συλληψη
clock 11:15 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνελήφθη χθες, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή του Δήμου Χανίων, ένας 66χρονος ημεδαπός, μετά από στοχευμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Στην οικία του εντοπίστηκαν όπλα και μεγάλος αριθμός φυσιγγίων.

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ελέγχων και ειδικών δράσεων που υλοποιεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) Χανίων πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντος.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

2 περίστροφα

113 φυσίγγια

1 μαχαίρι

1 θήκη περιστρόφου

Ο 66χρονος οδηγήθηκε με την αυτόφωρη διαδικασία στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η προανάκριση για την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση του οπλισμού, διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χανίων.

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