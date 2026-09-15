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ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Εστιατόριο επέβαλε φόρο 10% σε λογαριασμό!

απόδειξη, χρέωση
clock 21:24 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σάλο προκάλεσε η κίνηση ενός εστιατορίου να επιβάλει φόρο 10% σε λογαριασμό πελατών, με φωτογραφία της απόδειξης να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ρατζαστάν της Ινδίας και αποκαλύφθηκε στο διαδίκτυο, όταν ο έκπληκτος πελάτης δημοσίευσε τον λογαριασμό που έλαβε.

Σύμφωνα με το NDTV, η οικογένεια παρήγγειλε συνολικά δέκα πιάτα. Η συνολική αξία του φαγητού ανερχόταν στις 1.250 ρουπίες και, με βάση τους προβλεπόμενους φόρους (2,5% SGST και 2,5% CGST), το συνολικό ποσό θα έπρεπε να είναι 1.310 ρουπίες.

Εντούτοις, ο λογαριασμός έγραφε 1.443 ρουπίες, καθώς προστέθηκε φόρος 10% για την ενέργεια που χρησιμοποίησε το κατάστημα για να μαγειρέψει το φαγητό.

«Μετά τον ΦΠΑ, ορίστε ο νέος φόρος! Το 10% των 1.250 ρουπιών είναι 125, αλλά οι άνθρωποι του εστιατορίου πρόσθεσαν τον φόρο και χρέωσαν 10% πάνω στις 1.310 ρουπίες. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα, ο καθένας ληστεύει με την πρώτη ευκαιρία;», έγραψε ο πελάτης, δημοσιεύοντας στην πλατφόρμα Χ φωτογραφία της απόδειξης που έλαβε.



Τα σχόλια έπεσαν «βροχή» κάτω από την ανάρτηση, με ένα άτομο να σημειώνει: «Αν δεν τους φτάσουν αυτά, σε λίγες μέρες θα αρχίσουν να μας χρεώνουν επειδή καθόμαστε, επειδή πίνουμε νερό ή 5% φόρο μόνο και μόνο επειδή μπαίνουμε στο εστιατόριο».

Δημοσιεύματα από την Ινδία ανέφεραν ότι η κίνηση του εστιατορίου απαγορεύεται και είναι γνωστή στη χώρα ως «φόρος γκαζιού», καθώς δεν είναι σπάνιο φαινόμενο μια επιχείρηση να χρεώνει στους πελάτες τα έξοδά της, παρότι αυτό απαγορεύεται από τον νόμο.

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