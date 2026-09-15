Ο Τέο Τζέιμς περιγράφει πώς ο παππούς του έφυγε από την Ελλάδα για να σώσει τη ζωή του από τους Ναζί

Ο Τέο Τζέιμς, ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός που θεωρείται εδώ και καιρό ένας από τους βασικούς υποψήφιους για τον ρόλο του James Bond, αποκαλύπτει τη ιστορία της οικογένειάς του, θυμίζοντας πώς ο πρόσφυγας παππούς του, δρ. Νικόλας Ταπτικλής, διέφυγε με μια βάρκα από την κατεχόμενη από τους Ναζί Ελλάδα το 1941 αναζητώντας μια δεύτερη ζωή.

Ο διάσημος ηθοποιός, με αφορμή τις προσωπικές του ρίζες και την ολοένα και αυξανόμενη προσφυγική κρίση ανά τον κόσμο με την ιδιότητα του ως Πρέσβης Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), υπογράφει ένα βαθιά προσωπικό κείμενο στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για την προστασία των προσφύγων και την υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε έναν κόσμο που δείχνει να ξεχνά τα μαθήματα της ιστορίας.

«Το 1941, καθώς οι Ναζί σάρωναν την Ελλάδα και κατελάμβαναν την Αθήνα, ο παππούς μου, Νικόλας Ταπτικλής, τράπηκε σε φυγή για να σώσει τη ζωή του» αναφέρει αρχικά ο ηθοποιός.

«Μέσα στη νύχτα, επιβιβάστηκε σε μια μικροσκοπική βάρκα μαζί με άλλα δώδεκα άτομα και διέσχισε τα επικίνδυνα νερά του Αιγαίου Πελάγους με προορισμό την Τουρκία. Υπό τη ναζιστική κατοχή, η θητεία του στο Βρετανικό Ναυτικό καθιστούσε την παραμονή στην Ελλάδα έναν κίνδυνο που δεν μπορούσε να αναλάβει.

Οι Έλληνες που βοηθούσαν τους Συμμάχους διέτρεχαν τον κίνδυνο σύλληψης, φυλάκισης ή εκτέλεσης, και η τιμωρία μπορούσε να φτάσει ακόμη και στις οικογένειες και τις κοινότητές τους. Από την Τουρκία, ταξίδεψε μαζί με χιλιάδες άλλους στη Συρία, όπου βρήκε επιτέλους ασφάλεια στη Δαμασκό. Όταν οι πρόσφυγες προστατεύονται, οι κοινότητες είναι ισχυρότερες, η αστάθεια μειώνεται και λιγότεροι άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ένας κόσμος που προστατεύει τους ανθρώπους στη στιγμή της μεγαλύτερης ανάγκης τους είναι ένας ασφαλέστερος και πιο ανθρώπινος κόσμος για όλους»

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