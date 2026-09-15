ΤΡΙ.15 Σεπ 2026 20:52
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Ο Τέο Τζέιμς περιγράφει πώς ο παππούς του έφυγε από την Ελλάδα για να σώσει τη ζωή του από τους Ναζί

james
clock 23:00 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Τέο Τζέιμς, ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός που θεωρείται εδώ και καιρό ένας από τους βασικούς υποψήφιους για τον ρόλο του James Bond, αποκαλύπτει τη ιστορία της οικογένειάς του, θυμίζοντας πώς ο πρόσφυγας παππούς του, δρ. Νικόλας Ταπτικλής, διέφυγε με μια βάρκα από την κατεχόμενη από τους Ναζί Ελλάδα το 1941 αναζητώντας μια δεύτερη ζωή.

Ο διάσημος ηθοποιός, με αφορμή τις προσωπικές του ρίζες και την ολοένα και αυξανόμενη προσφυγική κρίση ανά τον κόσμο με την ιδιότητα του ως Πρέσβης Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), υπογράφει ένα βαθιά προσωπικό κείμενο στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για την προστασία των προσφύγων και την υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε έναν κόσμο που δείχνει να ξεχνά τα μαθήματα της ιστορίας.

«Το 1941, καθώς οι Ναζί σάρωναν την Ελλάδα και κατελάμβαναν την Αθήνα, ο παππούς μου, Νικόλας Ταπτικλής, τράπηκε σε φυγή για να σώσει τη ζωή του» αναφέρει αρχικά ο ηθοποιός.

«Μέσα στη νύχτα, επιβιβάστηκε σε μια μικροσκοπική βάρκα μαζί με άλλα δώδεκα άτομα και διέσχισε τα επικίνδυνα νερά του Αιγαίου Πελάγους με προορισμό την Τουρκία. Υπό τη ναζιστική κατοχή, η θητεία του στο Βρετανικό Ναυτικό καθιστούσε την παραμονή στην Ελλάδα έναν κίνδυνο που δεν μπορούσε να αναλάβει.

Οι Έλληνες που βοηθούσαν τους Συμμάχους διέτρεχαν τον κίνδυνο σύλληψης, φυλάκισης ή εκτέλεσης, και η τιμωρία μπορούσε να φτάσει ακόμη και στις οικογένειες και τις κοινότητές τους. Από την Τουρκία, ταξίδεψε μαζί με χιλιάδες άλλους στη Συρία, όπου βρήκε επιτέλους ασφάλεια στη Δαμασκό. Όταν οι πρόσφυγες προστατεύονται, οι κοινότητες είναι ισχυρότερες, η αστάθεια μειώνεται και λιγότεροι άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ένας κόσμος που προστατεύει τους ανθρώπους στη στιγμή της μεγαλύτερης ανάγκης τους είναι ένας ασφαλέστερος και πιο ανθρώπινος κόσμος για όλους»

Διαβάστε επίσης 

H Βάνα Μπάρμπα για την αποχή της από την τηλεόραση

Μαζωνάκης: Η ιστορία πίσω από το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Theo James Ναζί Αθήνα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis