Ηράκλειο: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών για τις ελλείψεις στα σχολεία

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Κινητοποίηση και στάση εργασίας διοργανώνουν για σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, οι εκπαιδευτικοί στο Ηράκλειο. Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου, μαζί με τους Συλλόγους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δ. Θεοτοκόπουλος» και «Φαιστός», δίνουν ραντεβού στις 14:00 μετά το μεσημέρι για παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης.

Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, η ΕΛΜΕ έχει κηρύξει μονόωρη στάση εργασίας από τη 1:00 μ.μ. έως τις 2:00 μ.μ. Κύρια αιτήματα των εκπαιδευτικών οι συμπτύξεις τμημάτων, τα εκατοντάδες λειτουργικά κενά στα σχολεία, οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις αναπληρωτών και η ανάγκη για άμεση κάλυψη όλων των αναγκών σε παράλληλη στήριξη.



Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

"Η Κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όσο κι αν πασχίζουν να παρουσιάσουν μια ψεύτικη εικόνα κανονικότητας ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, είναι βαριά εκτεθειμένοι σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και εργαζόμενους-γονείς.

Τα κενά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου ξεπερνούν τα 250. Στα σχολεία δεν έγινε καμία απολύτως ουσιαστική συντήρηση μέσα στο καλοκαίρι, με πολλά από αυτά να είναι επικίνδυνα και ακατάλληλα. Έπρεπε να έχει ξεκινήσει η εύρεση κατάλληλων χώρων για την ανέγερση νέων κτιρίων για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ και το Ειδικό Γυμνάσιο, ΕΝΕΕΓΥΛ ώστε τα τρία σχολεία να αποκτήσουν επιτέλους νέα και σύγχρονα σχολικά κτίρια που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής. Διεκδικούμε την ανέγερση νέων – σύγχρονων σχολικών κτιρίων, για να δοθεί οριστική λύση στα κτιριακά προβλήματα που εδώ και χρόνια ταλαιπωρούν τα σχολεία του Νομού Ηρακλείου.

Παράλληλα, οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι, ενώ η κοροϊδία συνεχίζεται από την Κυβέρνηση που υπόσχεται επίδομα Χριστουγέννων από το …2027!

Επιπλέον, οι πρόσθετες δυσκολίες της διαβίωσης για τους/τις αναπληρωτές/τριες συναδέλφους/φισσες που δε βρίσκουν σπίτι ή αν βρουν με πολύ υψηλά ενοίκια αποτυπώνουν μια οικονομικά δυσβάσταχτη καθημερινότητα.

Μόνο οι ανάγκες μας και οι ανάγκες των μαθητών μας μπαίνουν τελικά στο ζύγι και στον κόφτη των δημοσιονομικών αντοχών. Την ίδια ώρα, η «οικονομία» τους «αντέχει»:

12,1 δισ. € καθαρά κέρδη για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις μέσα σεέναν χρόνο και 6,1 δισ. € μερίσματα για τους μετόχους τους.

7 δισ. € για ΝΑΤΟϊκές δαπάνες το 2026.

500.000 € τη μέρα (!!!) για την αποστολή ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα,

2.500 χλμ. μακριά από τα ελληνικά σύνορα, για να προστατεύει τα κέρδη των Ελλήνωνεφοπλιστών.

45 εκατ. € τον χρόνο (225 εκατ. μέχρι σήμερα) για τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, για την προστασία των διυλιστηρίων της σαουδαραβικής ARAMCO.

φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και κάθε λογής προνόμια για τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους.

Αρκετά πια με την κοροϊδία λοιπόν των δήθεν εξαγγελιών. Απαιτούμε το 2026 να ζούμε σαν άνθρωποι και να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας σαν παιδαγωγοί.

Διεκδικούμε:

Να καλυφθούν όλα τα κενά στη Γενική και Ειδική Αγωγή, ΕΒΠ, ΕΕΠ

Λεφτά για την παιδεία, όχι για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και της πολεμικής οικονομίας

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στους μισθούς

Σχολική στέγη με σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές για όλα τα παιδιά.

Ανάληψη πρωτοβουλιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη λύση του προβλήματος (χορήγηση κτιρίων της ιδιοκτησίας της κλπ)

Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων με την αύξηση των κονδυλίων των σχολικών επιτροπών.

Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, επαναφορά του αφορολόγητου στα 12 χιλιάδες ευρώ, προσαυξημένο για κάθε παιδί.

Εξίσωση δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, χορήγηση της 4μηνης άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Κάλυψη εδώ και τώρα όλων των κενών με προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Προσλήψεις διοικητικού προσωπικού - καθαριστών/καθαριστριών στα σχολεία

Μείωση του αριθμού των μαθητών στην τάξη.

Έγκριση όλων των λεγόμενων ολιγομελών τμημάτων.

Ουσιαστική συντήρηση των σχολείων, επανασύσταση του ΟΣΚ, ουσιαστικός αντισεισμικός έλεγχος.

Όχι στον εξεταστικό μαραθώνιο που θα φέρει το νέο σύστημα με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Εθνικό Απολυτήριο». Σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει.

Όχι στην αξιολόγηση και την κατηγοριοποίηση των σχολείων και εκπαιδευτικών

Να παρθούν πίσω όλες οι διώξεις και τα πειθαρχικά για συνδικαλιστική δράση. Το δικαίωμα στην απεργία είναι αδιαπραγμάτευτο".

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