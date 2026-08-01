Tα ζώδια της Τετάρτης

Τα ζώδια της Τετάρτης

Κριός



Σήμερα, Κριέ, αυτή η ένταση που υπάρχει και επηρεάζει τη διάθεσή σου δημιουργεί επιπλέον παρορμητικές κινήσεις και αποφάσεις. Είναι σημαντικό να αποφύγεις οτιδήποτε γίνεται ή αποφασίζεται εν θερμώ και να δεις καλύτερα το πώς μπορείς να προσαρμόσεις τα πράγματα, προγραμματίζοντάς τα ίσως και για τις επόμενες μέρες. Και μέσα στην παρέα υπάρχει μια ανησυχία και μια αντιδραστικότητα. Ενώ έχεις διάθεση να λύσεις διαφορές, πιάνεσαι από διάφορα αχρείαστα και πάλι από την αρχή. Στη δουλειά κινήσου με ευελιξία και μην επιμένεις στο να γίνουν τα πράγματα όπως λες εσύ.

Ταύρος



Ταύρε, σήμερα θέλει να είσαι πιο προσεκτικός σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα δουλειάς. Παίζει από το πρωί να τεθούν ζητήματα που θα ανεβάσουν τους τόνους ή θα πιέσουν καταστάσεις και οι αντιδράσεις σου δε θα βοηθήσουν ιδιαίτερα στο να χαλαρώσει το πράμα. Ίσως το να πάρεις μια απόσταση να σε βοηθήσει να διαχωρίσεις κάποια κομμάτια στο κεφάλι σου και να επικεντρωθείς σε όσα είναι καθαρά δικά σου, πράγμα που θα βοηθήσει στο να το διαχειριστείς και καλύτερα. Άσε τα πείσματα στην άκρη και δράσε με ηρεμία και καθαρό μυαλό.

Δίδυμοι



Δίδυμε, σήμερα κάποιες συζητήσεις εξελίσσονται σε αντιπαραθέσεις, ανεβάζοντας τους τόνους και κάνοντας άμεσες πλέον τις διαφορές που υπάρχουν. Γίνεσαι ιδιαίτερα αμυντικός σε πολλά ζητήματα και νιώθεις πως υπάρχει μια περίεργη στάση απέναντί σου. Στην ουσία, εσύ επιμένεις σε πράγματα που δεν έχουν προοπτική να εξελιχθούν. Ίσως είναι καλύτερο να ασχοληθείς με πιο χαλαρά πράγματα, όπως κάτι δημιουργικό και άνετο. Υπάρχει στήριξη σε αυτό το κομμάτι και αν την αξιοποιήσεις θα μπορέσεις να βάλεις τα πράγματα σε μια διαφορετική σειρά, που θα τα κάνει και πιο βατά.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε, νιώθεις πως κάποια σκηνικά σε πιέζουν αρκετά και σε ωθούν στο να αντιδράσεις έντονα και σε πολλά φάσεις με τρόπο εκρηκτικό. Είναι σημαντικό να εκφράσεις το πώς νιώθεις, χωρίς να μπεις στη διαδικασία να κατηγορήσεις εξ ολοκλήρου άλλους. Επίσης, κάποιες καθυστερήσεις που παρατηρείς σε νευριάζουν. Στα οικονομικά θέλει να είσαι προσεκτικός και να δράσεις πιο στοχευμένα όπου μπορείς, ώστε να αρχίσει να μπαίνει σε σειρά. Υπάρχει σημαντική στήριξη τόσο στη δουλειά όσο και από το σπίτι και αυτό θα βοηθήσει. Αρκεί να τη δεχτείς και να μην το παίξεις ιστορία για να δείξεις πως το ‘χεις.

Λέων



Λέοντα, υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα που επηρεάζει το κλίμα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Η ένταση και η ανυπομονησία ανεβάζει τους τόνους και σε κάνει να αντιδράς υπερβολικά σε σχόλια ή αντίθετες απόψεις που ακούς. Αν δώσεις χώρο να εξηγήσουν καλύτερα το τι έχουν να πουν ή πώς σκέφτονται κάποια πλάνα που εκφράζουν θα βοηθήσει στο να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. αυτή η αίσθηση πως προσπαθούν να σε καπελώσουν ή να σε εκμεταλλευτούν είναι ένας φόβος που είναι παράλογος και δεν ισχύει για όλους.

Παρθένος



Παρθένε, η μέρα ξεκινά με πίεση και αυξημένους ρυθμούς, καθώς θέλεις να τρέξεις επιπλέον πράγματα και να βγεις μπροστά χρονικά σε κάποια πράγματα. Θέλει όμως προσοχή, γιατί μπορεί εύκολα να υπάρξουν αντιδράσεις είτε από συνεργάτες είτε από δικά σου άτομα, γιατί ο τρόπος και οι απαιτήσεις που εκφράζεις προς αυτούς ανεβάζουν τους τόνους. Είναι εύκολο σήμερα να βάλεις προτεραιότητες και να οργανωθείς καλύτερα. Και αυτό θα βοηθήσει πολύ στο οικονομικό, όπου υπάρχει σημαντική βελτίωση ή μια σημαντική ευκαιρία για να καλύψεις εύκολα υποχρεώσεις.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ, νιώθεις πως υπάρχει άμεση παρέμβαση σε κάποια πράγματα που θέλεις να κάνεις και αυτό δημιουργεί αντιδράσεις από την πλευρά σου. Δικές σου αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις που δημιουργούνται με ανωτέρους στη δουλειά φέρνουν προστριβές στο προσκήνιο που κάπως είχαν καταλαγιάσει το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει μια στήριξη από συνεργάτες που θα σε βοηθήσουν να δεις τα πράγματα με ψυχραιμία, αλλά και να πάρεις αποφάσεις βασιζόμενος σε δεδομένα και όχι σκέψεις. Είναι αυτό το παρασκήνιο που νιώθεις και επηρεάζει τον τρόπο και την επιμονή σου σε πράγματα. Να ξέρεις όμως πως αυτό είναι που μπορεί και να σε μπερδέψει όμως.

Σκορπιός



Σκορπιέ, σήμερα τα πράγματα στο σπίτι είναι λίγο πιεσμένα και νιώθεις πως κάποιες συζητήσεις ή είναι βαριές ή έχουν κάποιο πίσω κείμενο που θα εξελιχθεί περίεργα. Ωστόσο, το αντιλαμβάνεσαι και δεν αφήνεις τα πράγματα να σε περιορίσουν, αλλά ξεκαθαρίζεις εύκολα το τοπίο. Επίσης, στη δουλειά υπάρχουν κάποιες εξελίξεις ή τακτοποιήσεις που σε διευκολύνουν σημαντικά. Δώσε βάση σε κάποιες καταστάσεις ή συζητήσεις μέσα στην παρέα. Μπορεί να βαρύνουν το κλίμα και να πάρεις αποστάσεις χωρίς λόγο, για αυτό μίλα αν κάτι σε ζορίσει ψυχολογικά.

Τοξότης



Τοξότη, σήμερα οι τόνοι είναι ανεβασμένοι από το πρωί και δεν είσαι σε θέση να κρατηθείς ιδιαίτερα. Έντονες κουβέντες και με μια παρόρμηση να επηρεάζει τον τρόπο σου, οι απαντήσεις που δίνεις και το πώς εκφράζεις ίσως παράπονα που έχεις δημιουργούν ένα αρκετά περίεργο κλίμα και μια υπερβολή. Ενώ σου είναι ξεκάθαρο το τι παίζει, καλό είναι να εκμεταλλευτείς κάποια πράγματα και να βάλεις σε σειρά τις σκέψεις σου πριν μιλήσεις ή απαντήσεις σε σχόλια. Κάτι που θα χρειαστεί να κάνεις και στη δουλειά σου, γιατί τα πράγματα γίνονται κάπως περίεργα κι εκεί. Αξιοποίησε τη στήριξη που δέχεσαι και μην φορτώνεσαι πολλά για να αποδείξεις ότι μπορείς.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερε, το έντονο κλίμα με τους συνεργάτες είναι κάτι που πρέπει να το προσέξεις σήμερα. Υπάρχει μια ανυπομονησία και αυξημένη απαίτηση προς τους άλλους – ή και από τους άλλους – για να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα και να σιγουρευτείς πως δεν παίζουν λάθη ή καθυστερήσεις. Βιάζεσαι και πιέζεις αρκετά από την πλευρά σου, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα θετικό για το πώς μπορεί να εξελιχθούν κάποια πράγματα. Επίσης, ενώ βρίσκεσαι σε καλό σημείο για επαγγελματικές εξελίξεις, είναι σημαντικό να προσέξεις τον τρόπο που διαπραγματεύεσαι.

Υδροχόος



Υδροχόε, η μέρα ξεκινά με μια νευρικότητα και μια υπερβολή σε όλα αυτά που θέλεις να κάνεις. Βάζεις πολλά στο πρόγραμμα και βιάζεσαι αρκετά, ενώ κινείσαι με μια υπερβολή που δε βοηθά ιδιαίτερα την κατάσταση. Είναι σημαντικό να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν και να αξιοποιήσεις σωστά επαφές που γίνονται μέσα στη μέρα για να βάλεις σε σειρά τις υποθέσεις σου. Αυτό το άγχος σε πιέζει αρκετά και δε σε αφήνει να εστιάσεις και να διαχωρίσεις τα πραγματικά ουσιαστικά ζητήματα. Κάποιες συζητήσεις για δουλειά προχωρούν θετικά.

Ιχθύς



Ιχθύ, αυτή η κούραση που βγαίνει στην επιφάνεια σε κάνει αρκετά ανυπόμονο και έντονο σε ό,τι έχει να κάνει με προσωπικά θέματα. Η αίσθηση πως υπάρχει παρασκήνιο, αλλά και η καχυποψία που έχεις απέναντι σε κάποια άτομα δε σε αφήνει να χαλαρώσεις και να δεις τα πράγματα πιο ψύχραιμα. Δεν είναι τόσο θέμα διαίσθησης, αλλά υπόνοιες που επηρεάζουν την οπτική σου. Στα οικονομικά υπάρχουν θετικές εξελίξεις και ευκαιρίες που θα σε βοηθήσουν να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες, αλλά και να δεις τα πλάνα σου διαφορετικά.