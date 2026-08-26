Η Αμερική αποχαιρετά την Ντόλι Πάρτον: Η μυστική μάχη με τον καρκίνο και οι τελευταίες ημέρες της «Jolene»

Ο θάνατος της Ντόλι Πάρτον στα 80 της χρόνια σήμανε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την αμερικανική μουσική. Πίσω, όμως, από το εκτυφλωτικό χαμόγελο, τα στρας, το αστείρευτο χιούμορ και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές, η θρυλική τραγουδίστρια έδινε τους τελευταίους μήνες μια μάχη που είχε επιλέξει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι εκπρόσωποί της αποκάλυψαν μετά τον θάνατό της ότι η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή έπειτα από «σύντομη μάχη με τον καρκίνο», χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

Η 80χρονη μουσικός πέθανε την Τρίτη σε κέντρο θεραπείας για τον καρκίνο στο Νάσβιλ, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα.

«Η αγαπημένη μας Ντόλι Πάρτον πέρασε τη ζωή και την καριέρα της χαρίζοντας χαρά, γέλιο, ελπίδα και ακεραιότητα σε οτιδήποτε άγγιζε», ανέφεραν οι εκπρόσωποί της στην ανακοίνωση για τον θάνατό της.

Η μάχη με τον καρκίνο και οι φήμες για την υγεία της

Η αποκάλυψη για τον καρκίνο ρίχνει πλέον διαφορετικό φως στους δύσκολους τελευταίους μήνες της ζωής της.

Εδώ και αρκετό καιρό υπήρχαν ανησυχίες για την υγεία της, καθώς η Πάρτον είχε περιορίσει αισθητά τις δημόσιες εμφανίσεις της και είχε αποσυρθεί από προγραμματισμένες υποχρεώσεις. Η ίδια είχε παραδεχθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Παρά τη δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετώπιζε μακριά από τις κάμερες, δεν εγκατέλειψε τα σχέδιά της. Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις της, που δημοσιεύτηκε μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, μιλούσε ακόμη για το μέλλον.

Έλεγε ότι υπήρχαν «τόσα πολλά πράγματα» που ήθελε ακόμη να πραγματοποιήσει και πως σκόπευε να συνεχίσει να εργάζεται όσο περισσότερο μπορούσε.

Ήταν μια στάση ζωής απολύτως συνεπής με τη Ντόλι Πάρτον, υπήρξε ακούραστη, δημιουργική, αισιόδοξη και πάντα στραμμένη στην επόμενη ημέρα.

Οι τελευταίοι μήνες της ζωής της υπήρξαν ιδιαίτερα δύσκολοι, όχι μόνο εξαιτίας της υγείας της.

Τον Μάρτιο του 2025 είχε χάσει άνδρα της, τον Carl Dean, με τον οποίο μοιράστηκε σχεδόν έξι δεκαετίες ζωής. Η ίδια είχε παραδεχθεί ότι όσο φρόντιζε εκείνον είχε αφήσει σε δεύτερη μοίρα δικά της προβλήματα υγείας.

Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, έφυγε και εκείνη.

Πολύ περισσότερα από τη «βασίλισσα της country»

Η Ντόλι Πάρτον, όμως, δεν υπήρξε ποτέ απλώς μια μεγάλη τραγουδίστρια.

Από ένα φτωχικό σπίτι στα βουνά του Τενεσί κατάφερε να γίνει μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της αμερικανικής κουλτούρας. Έγραψε τραγούδια που ξεπέρασαν τα όρια της country και πέρασαν από γενιά σε γενιά. Από το «Jolene» και το «Coat of Many Colors» μέχρι το «9 to 5» και το «I Will Always Love You».

Πίσω από την πληθωρική εικόνα, τα ξανθά μαλλιά, τα λαμπερά κοστούμια και το αυτοσαρκαστικό χιούμορ υπήρχε μια σπουδαία τραγουδοποιός, μια οξυδερκής επιχειρηματίας και, κυρίως, μια γυναίκα που δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε.

Η φιλανθρωπική δράση της έγινε ένα δεύτερο, παράλληλο κεφάλαιο της ζωής της. Μέσω της Imagination Library, εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία έφτασαν δωρεάν στα χέρια παιδιών, ενώ η ίδια χρηματοδότησε επιστημονική έρευνα που συνέβαλε στην ανάπτυξη εμβολίου κατά της Covid-19.

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Ίσως γι’ αυτό ο θάνατός της ξεπέρασε από την πρώτη στιγμή τα όρια της μουσικής βιομηχανίας.

Για εκατομμύρια ανθρώπους, η Ντόλι Πάρτον δεν ήταν μόνο η φωνή πίσω από μερικά από τα πιο διάσημα τραγούδια του 20ού αιώνα. Ήταν μια σπάνια προσωπικότητα που κατάφερε να συνδυάσει τη λάμψη με την απλότητα, το χιούμορ με την ευαισθησία και την τεράστια επιτυχία με μια σχεδόν εμμονική διάθεση να προσφέρει.

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε στα 80 της χρόνια, αφήνοντας πίσω μια τεράστια μουσική κληρονομιά.

Η «Jolene» θα συνεχίσει να παίζει. Το «9 to 5» θα συνεχίσει να τραγουδιέται. Το «I Will Always Love You» θα συνεχίσει να περνά από γενιά σε γενιά.

Η Αμερική αποχαιρετά την Ντόλι Πάρτον – Στα ροζ το Empire State Building

Από το Τενεσί, όπου γεννήθηκε και έκανε τα πρώτα της βήματα, μέχρι τη Νέα Υόρκη, η Αμερική άρχισε να αποχαιρετά την Ντόλι Πάρτον με έναν τρόπο αντάξιο της πολύχρωμης ζωής και της τεράστιας κληρονομιάς της.

Το βράδυ της Τρίτης, το εμβληματικό Empire State Building στη Νέα Υόρκη φωτίστηκε με λαμπερά ροζ φώτα προς τιμήν της. Ο φωτισμός έγινε στις 21:25 τοπική ώρα, σε έναν συμβολικό φόρο τιμής στο «9 to 5», ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν την καριέρα της και έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της αμερικανικής ποπ κουλτούρας.

Στο Τενεσί, την πολιτεία με την οποία η Πάρτον παρέμεινε άρρηκτα συνδεδεμένη σε όλη της τη ζωή, οι πρώτες εκδηλώσεις αγάπης άρχισαν σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση του θανάτου της. Θαυμαστές συγκεντρώθηκαν σε σημεία που συνδέθηκαν με τη ζωή και την καριέρα της, αφήνοντας λουλούδια και αποχαιρετιστήρια μηνύματα.

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Στο Country Music Hall of Fame, το βιβλίο επισκεπτών μετατράπηκε σε βιβλίο συλλυπητηρίων και φόρου τιμής, ενώ στη γενέτειρά της, το Sevierville, λουλούδια άρχισαν να σχηματίζουν ένα αυτοσχέδιο μνημείο στη βάση του αγάλματός της.

Στην κομητεία Sevier, όπου γεννήθηκε η θρυλική τραγουδίστρια, η 26η Αυγούστου κηρύχθηκε ημέρα πένθους προς τιμήν της.

O Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι αμερικανικές σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες για μία εβδομάδα προς τιμήν της.

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