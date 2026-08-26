Ενέργεια: Σε υψηλά επίπεδα η χονδρική τιμή στο ρεύμα και το φυσικό αέριο

Νέο πονοκέφαλο στα νοικοκυριά προκαλεί η άνοδος στην χονδρική τιμή ρεύματος και στο φυσικό αέριο. Η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται πάνω από τα 60 ευρώ τη μεγαβατώρα, και συγκεκριμένα στα 64 ευρώ τη μεγαβατώρα και η χονδρική τιμή ρεύματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας φτάνει σήμερα τα 184 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος τον Ιούλιο είχε κλείσει περίπου στα 110 ευρώ/MWh ενώ σήμερα βρίσκεται στα 130 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Μένει να φανεί εάν μέρος αυτής της αύξησης περάσει στα τιμολόγια ρεύματος τον Σεπτέμβριο. Πάντως παρόλο που και τους προηγούμενους μήνες καταγράφηκε άνοδος της χονδρικής τιμής ρεύματος η πλειονότητα των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας δεν προχώρησαν σε αναπροσαρμογή των τιμολογίων τους.

Άνοδος σε ολόκληρη την Ευρώπη

Το ενεργειακό κόστος αποτελεί πονοκέφαλο για όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Σημαντικό μέρος των πιέσεων που καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές συνδέεται με τη νέα άνοδο του φυσικού αερίου, που κινείται στα 65 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προσεγγίζοντας επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τις αρχές του 2023.

Η αυξημένη ζήτηση στην Ευρώπη, καθώς αρκετές χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν τα αποθέματά τους, προσθέτει νέα δυναμική στην αγορά. Από τη στιγμή που οι μονάδες φυσικού αερίου εξακολουθούν να έχουν σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, κάθε άνοδος στο κόστος του καυσίμου μεταφέρεται, σε μεγάλο βαθμό, και στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι ενώ η σημερινή χονδρική τιμή ρεύματος στη χώρα μας είναι στα 184 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στη Ρουμανία είναι στα 186, στη Βουλγαρία στα 185, στην Ουγγαρία στα 184, στη Γαλλία στα 160 και στην Ιταλία στα 147 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ποια τιμολόγια επιλέγουν τα νοικοκυριά

Στροφή στα μπλε τιμολόγια σταθερής χρέωσης έκαναν αρκετά νοικοκυριά το 2025, σύμφωνα με την πρόσφατη ετήσια έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Σε μια περίοδο, όπως η περσινή χρονιά όπου οι χονδρικές τιμές ρεύματος κατέγραφαν έντονες διακυμάνσεις, αρκετά νοικοκυριά διέκοψαν τα πράσινα τιμολόγια και επέλεξαν τα μπλε.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά τη διάρκεια του 2025 συνεχίστηκε η σταδιακή απομάκρυνση των οικιακών καταναλωτών από το Ειδικό Τιμολόγιο και η αυξημένη στροφή τους προς τα σταθερά τιμολόγια. Ειδικότερα, ενώ στις 31.12.2024 το 72,67% των οικιακών πελατών παρέμενε στο Ειδικό Τιμολόγιο, έως τον Δεκέμβριο του 2025 το αντίστοιχο ποσοστό είχε μειωθεί σε 58%. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι, κατά το δεύτερο έτος εφαρμογής του Χρωματικού Κώδικα, σημαντικό μέρος των καταναλωτών δεν παρέμεινε αδρανές στο αρχικό καθεστώς ένταξης, αλλά προχώρησε σταδιακά σε ενεργή επιλογή άλλου τύπου τιμολογίου.

Η μετακίνηση αυτή κατευθύνθηκε κυρίως προς τα σταθερά τιμολόγια, ενώ σε μικρότερο βαθμό παρατηρήθηκε επιλογή κυμαινόμενων τιμολογίων. Συγκεκριμένα, το μερίδιο των σταθερών τιμολογίων υπερδιπλασιάστηκε, αυξανόμενο από 13,3% σε 28,7%, γεγονός που αποτυπώνει σαφή ενίσχυση της προτίμησης των οικιακών καταναλωτών για προϊόντα με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς την τελική χρέωση.

Η παρατηρούμενη ενίσχυση των σταθερών τιμολογίων φαίνεται να αντανακλά την αυξημένη ανάγκη των καταναλωτών για ασφάλεια, προβλεψιμότητα και προστασία έναντι ενδεχόμενων διακυμάνσεων των τιμών.

Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη από το επίπεδο των προσφερόμενων τιμών. Όπως προκύπτει και από την περαιτέρω ανάλυση που ακολουθεί, η προτίμηση των καταναλωτών υπέρ των σταθερών τιμολογίων συνδέεται μεν με την αναζήτηση σταθερότητας, επηρεάζεται όμως ουσιωδώς από τη σχετική ανταγωνιστικότητα των τιμών ανά προμηθευτή και ανά κατηγορία προϊόντος.

πηγή: enikonomia.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελεύθεροι επαγγελματίες – αγρότες: 9 στους 10 με συντάξεις έως 800 ευρώ μεικτά

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη προθεσμία – Τι αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Πότε θα γίνει η κλήρωση που θα αναδείξει τους τυχερούς