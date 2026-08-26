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ΚΡΗΤΗ

Νέα άφιξη στους Καλούς Λιμένες: 67 μετανάστες, ανάμεσά τους βρέφος 9 μηνών

μετανάστες
clock 07:30 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέο περιστατικό με 67 μετανάστες αναμένεται να φτάσει στους Καλούς Λιμένες, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για τη διαχείριση της άφιξης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται συνολικά για 67 άτομα, τα οποία στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Ανάμεσα στους αφιχθέντες βρίσκονται 35 άτομα από το Σουδάν, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες και ένα βρέφος μόλις 9 μηνών, καθώς και 30 υπήκοοι Μπαγκλαντές. Στη λίστα των αφιχθέντων περιλαμβάνονται ακόμη ένας υπήκοος Αιγύπτου και ένας υπήκοος Ερυθραίας.

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