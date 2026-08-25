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ΚΟΣΜΟΣ

Ιερά Μονή Σινά: Αναβολή της εκδίκασης από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αιγύπτου

Μονή Σινά
clock 21:48 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Παρατείνεται η αγωνία για το μέλλον της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, καθώς η προγραμματισμένη για την Κυριακή, 23 Αυγούστου, εκδίκαση της έφεσης που είχε ασκήσει η αδελφότητα της Ιεράς Μονής κατά της απόφασης του δικαστηρίου της Ισμαηλίας, πήρε αναβολή.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Τα Νεα”, αυτή η τρίτη αναβολή από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αιγύπτου, της έφεσης που έχει ασκήσει η αδελφότητα της Ιεράς Μονής, χαρακτηρίζεται ως παράθυρο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Συμεών και του αιγυπτιακού Δημοσίου, οι οποίες διαμείβονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η αναβολή αυτή σύμφωμα με το δημοσίευμα εικάζεται ότι είναι η τελευταία που λαμβάνει η υπόθεση, πράγμα που συνεπάγεται ότι η συμφωνία για την Ιερά Μονή ενδέχεται να ληφθεί μέσα στον επόμενο μήνα.

Με βάση τα όσα είναι γνωστά μέχρι σήμερα, η συμφωνία αναμένεται να αναγνωρίσει την κυριότητα των χώρων στο αιγυπτιακό Δημόσιο, υπό το καθεστώς αρχαιολογικών μνημείων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα στην Ιερά Μονή την κατοχή και χρήση τους στο διηνεκές, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

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