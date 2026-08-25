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Στικούδη - Σερίφης επέστρεψαν στο μέρος όπου παντρεύτηκαν για να γιορτάσουν 8 χρόνια γάμου

στικουδη
clock 20:00 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης επέστρεψαν στο μέρος όπου και παντρεύτηκαν για να γιορτάσουν 8 χρόνια γάμου.

Οι δυο τους βρέθηκαν στην ίδια εκκλησία που τελέστηκε το μυστήριο, αυτή τη φορά κρατώντας από το χέρι τα παιδιά τους.

«8 χρόνια μετά στο χωριό μας. Λίγο μεγαλύτεροι, λίγο σοφότεροι, πολύ πιο άυπνοι και πολύ πιο ορεξάτοι. Α, και με 2 φάτσες να μας κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. 25-8-2018», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Σερίφης.

A post shared by DjRicoNevma (@djrico99)

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Κατερίνα Στικούδη Βαγγέλης Σερίφης επέτειος γάμου
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