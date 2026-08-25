Γενέθλια για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Τα 30α γενέθλια της γιόρτασε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και διοργάνωσε ένα πάρτι στο σπίτι της, με όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα να δίνουν το παρών. Φυσικά από το πλευρό της δεν θα μπορούσε να λείψει ο αγαπημένος της, Χρήστος Μάστορας.

Η παρουσία του Χρήστου Μάστορα στο πάρτι έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις έντονες φήμες που κυκλοφόρησαν μέσα στο καλοκαίρι και ήθελαν το ζευγάρι να περνά κρίση ή ακόμη και να έχει χωρίσει.

Image

Image

Διαβάστε επίσης

Κυπαρίσση: Οι νέες φωτογραφίες από την παραμυθένια πρόταση γάμου που της έκανε ο Άρης Σοϊλέδης

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η σύζυγός του απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους