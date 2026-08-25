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GOSSIP - LIFESTYLE

Γενέθλια για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

καληφωνη
clock 13:00 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα 30α γενέθλια της γιόρτασε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και  διοργάνωσε ένα πάρτι στο σπίτι της, με όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα να δίνουν το παρών. Φυσικά από το πλευρό της δεν θα μπορούσε να λείψει ο αγαπημένος της, Χρήστος Μάστορας.

Η παρουσία του Χρήστου Μάστορα στο πάρτι έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις έντονες φήμες που κυκλοφόρησαν μέσα στο καλοκαίρι και ήθελαν το ζευγάρι να περνά κρίση ή ακόμη και να έχει χωρίσει.

μαστορας
μάστορας

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