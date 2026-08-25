Ηράκλειο: 60.000 ευρώ... έκαναν φτερά - Τι κατήγγειλε γυναίκα

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Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε μία 48χρονη σε περιοχή της ΠΕ Ηρακλείου, η οποία πείστηκε ότι μπορούσε να αποκομίσει σημαντικά κέρδη μέσω διαδικτυακών επενδύσεων σε μετοχές.

Οι επιτήδειοι κατάφεραν να την πείσουν να καταθέσει σε λογαριασμούς που της υπέδειξαν συνολικά 60.000 ευρώ, σε δύο διαφορετικές συναλλαγές των 30.000 ευρώ.

Η 48χρονη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης όταν οι δράστες, προκειμένου να της καταβάλουν δήθεν τα κέρδη που είχε συγκεντρώσει από τις επενδύσεις, της ζήτησαν να καταθέσει ακόμη περισσότερα χρήματα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν έτοιμη να προχωρήσει και σε τρίτη κατάθεση, την οποία τελικά απέφυγε την τελευταία στιγμή.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό, με τις αρχές να διερευνούν πλέον την υπόθεση και να αναζητούν τα ίχνη των δραστών.

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