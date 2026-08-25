ΤΡΙ.25 Αυγ 2026 13:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: 60.000 ευρώ... έκαναν φτερά - Τι κατήγγειλε γυναίκα

γυναίκα - απόγνωση
clock 10:43 | 25/08/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε μία 48χρονη σε περιοχή της ΠΕ Ηρακλείου, η οποία πείστηκε ότι μπορούσε να αποκομίσει σημαντικά κέρδη μέσω διαδικτυακών επενδύσεων σε μετοχές.

Οι επιτήδειοι κατάφεραν να την πείσουν να καταθέσει σε λογαριασμούς που της υπέδειξαν συνολικά 60.000 ευρώ, σε δύο διαφορετικές συναλλαγές των 30.000 ευρώ.

Η 48χρονη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης όταν οι δράστες, προκειμένου να της καταβάλουν δήθεν τα κέρδη που είχε συγκεντρώσει από τις επενδύσεις, της ζήτησαν να καταθέσει ακόμη περισσότερα χρήματα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν έτοιμη να προχωρήσει και σε τρίτη κατάθεση, την οποία τελικά απέφυγε την τελευταία στιγμή.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό, με τις αρχές να διερευνούν πλέον την υπόθεση και να αναζητούν τα ίχνη των δραστών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Έπεσαν μπαλωθιές σε γλέντι - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σπιτιού

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Απάτη Διαδίκτυο Ηρακλειο Αστυνομία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis