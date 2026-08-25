Κρήτη: Από το μπαρ... στο νοσοκομείο ο 15χρονος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί ένας 15χρονος στο Ρέθυμνο, μετά την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ σε μπαρ της πόλης, το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου.

Ο 15χρονος φέρεται να κατανάλωσε σημαντική ποσότητα αλκοόλ μέσα στο κατάστημα και στη συνέχεια η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε τέτοια που απαιτήθηκε η μεταφορά του σε νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών υπηρεσιών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 57χρονου υπεύθυνου του καταστήματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος κατανάλωσε το αλκοόλ.

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Μυστήριο με το ΙΧ που έπεσε στο ποτάμι - Καρέ - καρέ οι έρευνες (εικόνες)

Δομή στις αποθήκες Σκουλούδη: Τα έγγραφα - φωτιά της Περιφέρειας που εκθέτουν τον σχεδιασμό

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Περισσότερες αφίξεις φέτος - Τι δείχνουν τα στοιχεία