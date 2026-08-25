Κρήτη: Από το μπαρ... στο νοσοκομείο ο 15χρονος

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί ένας 15χρονος στο Ρέθυμνο, μετά την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ σε μπαρ της πόλης, το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου.
Ο 15χρονος φέρεται να κατανάλωσε σημαντική ποσότητα αλκοόλ μέσα στο κατάστημα και στη συνέχεια η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε τέτοια που απαιτήθηκε η μεταφορά του σε νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών υπηρεσιών.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 57χρονου υπεύθυνου του καταστήματος.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος κατανάλωσε το αλκοόλ.
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