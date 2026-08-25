Καταπέλτης ο Άρειος Πάγος για επενδύσεις υψηλού ρίσκου - Τράπεζα αποζημίωσε πελάτες που έχασαν το κεφάλαιο

Δύο σημαντικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου, οι υπ' αρ. 364/2026 και 765/2026, δικαιώνουν ιδιώτες επενδυτές και ξεκαθαρίζουν τις υποχρεώσεις των τραπεζών στο Private Banking.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αρκεί η αναφορά στις συμβάσεις πως ο πελάτης έλαβε μόνος του την επενδυτική απόφαση, όταν η τράπεζα έχει ουσιαστικά διαμορφώσει την επιλογή.

Στην υπόθεση υπ' αρ. 765/2026, 74χρονος συνταξιούχος δικαιώθηκε και έλαβε αποζημίωση 140.590,20 ευρώ για επένδυση σε ομόλογο. Η τράπεζα δεν τον είχε ενημερώσει επαρκώς για τη μειωμένη εξασφάλιση, τη χαμηλή πιστοληπτική διαβάθμιση και τη σύνθετη φύση του τίτλου.

Ο Άρειος Πάγος τόνισε ότι η ενημέρωση πρέπει να είναι σαφής, κατανοητή και εξατομικευμένη, ανάλογα με τις γνώσεις, την εμπειρία, τους στόχους και την οικονομική κατάσταση κάθε επενδυτή. Παράλληλα, απορρίφθηκε ο ισχυρισμός περί συνυπαιτιότητας.

Παρόμοια κρίση διατυπώθηκε και στην απόφαση υπ' αρ. 364/2026 η οποία αφορά επένδυση περίπου 280.000 ευρώ από πελάτη της τράπεζας ο οποίος διατηρούσε επί χρόνια κυρίως απλές και προθεσμιακές καταθέσεις και είχε μεταφερθεί στο Private Banking.

Το 2005, στέλεχος του τμήματος του πρότεινε μετ' επιτάσεως το ομόλογο, παρουσιάζοντάς το ως προϊόν που αντιστοιχούσε στο συντηρητικό του προφίλ, προσομοίαζε σε προθεσμιακή κατάθεση, είχε «μηδενικό ρίσκο» και «καλή απόδοση».

Το δικαστήριο έκρινε ότι η πραγματική φύση του προϊόντος ήταν διαφορετική, αφού επρόκειτο για τίτλο της δευτερογενούς αγοράς, μειωμένης εξασφάλισης, με διαβάθμιση BB. Και στην περίπτωση αυτή κρίθηκε ότι δεν παρασχέθηκαν στον πελάτη οι αναγκαίες πληροφορίες για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους της επένδυσης.

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