ΔΥΠΑ: 2 νέα προγράμματα με 35.500 θέσεις εργασίας για ανέργους

Με δύο νέα προγράμματα που στοχεύουν να προσφέρουν έως 35.500 νέες θέσεις εργασίας έως το τέλος του έτους, αλλά και πέντε «ανοιχτά» που βρίσκονται σε εξέλιξη, επιδιώκει η ΔΥΠΑ να περιορίσει κι άλλο την ανεργία.

Η στόχευση είναι ταυτόχρονη, καθώς όλα τα προγράμματα (παλαιά και νέα) έχουν εξειδίκευση ως προς τους ανέργους που απευθύνονται. Αυτό αναμένεται να είναι το μοντέλο που θα ακολουθηθεί και την επόμενη χρονιά, δηλαδή δημιουργία προγραμμάτων απασχόλησης που θα απευθύνονται σε «ειδικές» ομάδες του πληθυσμού, για να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή απορρόφηση. Άλλωστε, υπάρχει η «εικόνα» από τα ήδη υπάρχοντα «ανοιχτά» προγράμματα, ώστε να γίνουν, όπου χρειάζεται, οι απαραίτητες βελτιωτικές κινήσεις.

Ας δούμε ποια είναι τα νέα προγράμματα που πρόκειται να ανακοινωθούν έως το τέλος του έτους:

*Πρόγραμμα 12μηνης επιδότησης απασχόλησης για 5.500 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών. Πρόκειται για συνέχεια του προγράμματος «προεργασία», που αναμένεται να παρέχει επιδότηση στο 100% για όσους προσληφθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Θα περιέχει «ασφαλιστικές δικλίδες», ώστε οι προσλήψεις που θα γίνουν να μην οδηγήσουν σε ταυτόχρονη απώλεια θέσεων εργασίας για άλλους «πιο παλιούς» εργαζόμενους που θα απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση.

* Πρόγραμμα που θα καλύψει έως 30.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Έμφαση αναμένεται να δοθεί στις γυναίκες και στους άνω των 50 ετών. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια 12 μήνες και θα προσφέρει επιδότηση στο 80% του μισθού.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν και άλλα πέντε προγράμματα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς δεν έχουν καλυφθεί όλες οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας, άρα παραμένουν «ανοιχτά». Αυτά είναι τα ακόλουθα:

*Πρόγραμμα για τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας για άνεργες γυναίκες, με ιδιαίτερη έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων έως 15 ετών. Οι θέσεις κατανέμονται ισόποσα μεταξύ πλήρους και μερικής απασχόλησης. Στόχος είναι οι ωφελούμενες να ισορροπήσουν ανάμεσα στην οικογενειακή και στην επαγγελματική ζωή.

*Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής και εργασιακής εμπειρίας για ανέργους 30 ετών και άνω, που προβλέπει περισσότερες από 45.000 θέσεις σε επιχειρήσεις.

*Πρόγραμμα για την πρόσληψη 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα.

*Πρόγραμμα για πρόσληψη 8.000 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω σε φορείς του δημόσιου τομέα.

*Ειδικό πρόγραμμα για 1.500 ανέργους ηλικίας 57 ετών και άνω στον τομέα της Υγείας.

Σημειώνεται ότι από τον Αύγουστο του 2019 έως και τον Ιούλιο του 2026 η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει ή συνεχίζει να υλοποιεί 72 προγράμματα απασχόλησης, από νέες θέσεις εργασίας και ειδικά προγράμματα έως δράσεις νέας επιχειρηματικότητας και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Συνολικά, κατά την ίδια περίοδο, ανήλθαν σε 298.408 οι ωφελούμενοι – άνεργοι που τοποθετήθηκαν σε θέση εργασίας, άνεργοι που έλαβαν έγκριση υποβληθέντος Επιχειρηματικού Σχεδίου ή άτομα για τα οποία επιχορηγήθηκε η διατήρηση της θέσης εργασίας τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, από 13.367 ωφελούμενους το 2019, ο αριθμός ξεπέρασε σταθερά τις 50.000 ετησίως την τριετία 2023-2025, φτάνοντας στην κορύφωση των 53.755 το 2025. Κατά το επτάμηνο του 2026 έχουν καταγραφεί 34.513 ωφελούμενοι.

Από το σύνολο των 298.408 ωφελουμένων, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΔΥΠΑ δείχνουν ότι οι 189.882 (ποσοστό 64%) ήταν γυναίκες. Αντίστοιχα, οι νέοι έως 29 ετών ωφελούμενοι των προγραμμάτων ανήλθαν σε 115.263 (ποσοστό 39%), ενώ 59.083 ωφελούμενοι ήταν ηλικίας 55 ετών και άνω (ποσοστό 19,79%). Παράλληλα, από τους ωφελούμενους για τους οποίους καταγράφεται η διάρκεια της ανεργίας, οι 104.006 (ποσοστό 39%) ήταν μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή αναζητούσαν εργασία χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών. Στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής και επαγγελματικής εμπειρίας, οι γυναίκες αποτελούν το 70% των ωφελουμένων, ενώ στα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας φθάνουν το 66%. Στα ειδικά προγράμματα απασχόλησης κυριαρχούν οι μεγαλύτερες ηλικίες και οι μακροχρόνια άνεργοι: το 89% των ωφελουμένων είναι 55 ετών και άνω και το 65% μακροχρόνια άνεργοι.

Παράλληλα, περισσότερες από 400.000 συμμετοχές εργαζομένων και ανέργων έχουν καταγραφεί σε προγράμματα κατάρτισης που σχετίζονται κυρίως με ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες αιχμής. Το προφίλ των ωφελουμένων αποτυπώνει την ισχυρή εκπροσώπηση των γυναικών (70%-79%), καθώς και τη σημαντική συμμετοχή των νέων έως 29 ετών.

Ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες

Όπως επισημαίνει η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, η στρατηγική της Υπηρεσίας εστιάζει στην προσαρμογή των πολιτικών στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που βρίσκονται πιο μακριά από την εργασία.

«Θέλουμε η ΔΥΠΑ να είναι ένας ενεργός σύμμαχος για κάθε άνθρωπο που θέλει να σταθεί ξανά στα πόδια του. Ακούμε την κοινωνία και την αγορά εργασίας, εντοπίζουμε τα εμπόδια και σχεδιάζουμε στοχευμένες και ανθρωποκεντρικές παρεμβάσεις. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, στις γυναίκες, στους ανέργους και εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, στις ευάλωτες ομάδες και στα άτομα με αναπηρία. Γιατί πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, μια προσπάθεια να ξαναβρεί την αξιοπρέπεια και την προοπτική που προσφέρει η εργασία. Αυτό είναι το κοινωνικό αποτύπωμα που επιδιώκουμε: πραγματικές ευκαιρίες για όσους τις έχουν περισσότερο ανάγκη.

Η επόμενη πρόκληση για τη ΔΥΠΑ είναι η μετάβαση από τη μεγάλη κλίμακα συμμετοχής στη μετρήσιμη και διατηρήσιμη ένταξη στην εργασία. Στόχος είναι οι περισσότερες ευκαιρίες να μεταφράζονται σε σταθερές θέσεις, ιδιαίτερα για όσους αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας».

Πηγή: naftemporiki.gr

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