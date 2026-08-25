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ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Αεροπορικές επιδρομές κατά των Χούθι

υεμένη, βίντεο
clock 10:34 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι ένοπλες δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από αεροπορικές επιδρομές εναντίον των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Το Κέντρο Τύπου των Ενόπλων Δυνάμεων ανάρτησε τρία βίντεο στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι καταγράφουν επιθέσεις δυνάμεων της 6ης και 7ης στρατιωτικής περιοχής εναντίον «συγκεντρώσεων της πολιτοφυλακής των Χούθι» και θέσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση που καταγράφεται σε ένα από τα βίντεο σημειώθηκε στην περιοχή Χιλάν, στην επαρχία Μαρίμπ, όπου βρίσκονται ενεργά μέτωπα. Η τοποθεσία των δύο άλλων επιθέσεων δεν διευκρινίστηκε.

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Υεμενη Βίντεο Επίθεση
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