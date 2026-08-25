Υεμένη: Αεροπορικές επιδρομές κατά των Χούθι

Οι ένοπλες δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από αεροπορικές επιδρομές εναντίον των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

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القوات المسلحة - المنطقة العسكرية السابعة تستهدف مجاميع للمليشيات الحوثية في هيلان







*المركز الاعلامي للقوات المسلحة* pic.twitter.com/YNOIthnsi1 — المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية (@Yem_army_media) August 24, 2026

Το Κέντρο Τύπου των Ενόπλων Δυνάμεων ανάρτησε τρία βίντεο στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι καταγράφουν επιθέσεις δυνάμεων της 6ης και 7ης στρατιωτικής περιοχής εναντίον «συγκεντρώσεων της πολιτοφυλακής των Χούθι» και θέσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση που καταγράφεται σε ένα από τα βίντεο σημειώθηκε στην περιοχή Χιλάν, στην επαρχία Μαρίμπ, όπου βρίσκονται ενεργά μέτωπα. Η τοποθεσία των δύο άλλων επιθέσεων δεν διευκρινίστηκε.

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