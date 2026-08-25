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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: 18χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε ζευγάρι σε διάβαση πεζών!

παράσυρση
clock 10:20 | 25/08/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το βράδυ, σε δρόμο στην Ιεράπετρα όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 18χρονος υπήκοος Αλβανίας παρέσυρε ένα ζευγάρι Αυστριακών τουριστών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για έναν 49χρονο άνδρα και μία 47χρονη γυναίκα, οι οποίοι φέρεται να επιχείρησαν να διασχίσουν κάθετα το οδόστρωμα, περνώντας από διάβαση πεζών, όταν παρασύρθηκαν από το διερχόμενο όχημα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν και οι δύο πεζοί και μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 18χρονος οδηγός φέρεται να μην διέθετε άδεια οδήγησης και συνελήφθη. 

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