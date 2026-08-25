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ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Βουτούσαν λάχανα σε καρκινογόνο ουσία για να διατηρούνται φρέσκα

λαχανα, ουσια
clock 11:07 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έρευνα ξεκίνησαν οι κινεζικές Αρχές μετά από καταγγελίες ότι φορμαλδεΰδη χρησιμοποιήθηκε παράνομα για τη διατήρηση της φρεσκάδας λάχανων που προορίζονταν για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από περιβαλλοντικό blogger, στο οποίο φαίνονται άτομα να βουτούν λάχανα σε διάλυμα πριν τα φορτώσουν σε φορτηγά για μεταφορά. Αξιωματούχοι στην επαρχία Χεμπέι, στη βορειοανατολική Κίνα, ανακοίνωσαν ότι εξέτασαν το υλικό και επιβεβαίωσαν το περιστατικό.



Η χρήση φορμαλδεΰδης για τη συντήρηση τροφίμων απαγορεύεται αυστηρά στην Κίνα. Πρόκειται για άχρωμη χημική ουσία που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για τη συντήρηση βιολογικών δειγμάτων και έχει χαρακτηριστεί καρκινογόνος.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε αγορές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι ερευνητές επιχειρούν να εντοπίσουν την πορεία των λαχανικών που ενδέχεται να έχουν υποστεί την παράνομη επεξεργασία, αναφέρει το BBC.

Οι τοπικές Αρχές της κομητείας Κανγκμπάο ανακοίνωσαν ότι οποιαδήποτε παράνομη πρακτική εντοπιστεί θα αντιμετωπιστεί αυστηρά βάσει της νομοθεσίας, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια της τροφοδοσίας λαχανικών.

Η αγορά Xinfadi του Πεκίνου, μία από τις σημαντικότερες αγορές νωπών προϊόντων που τροφοδοτούν την κινεζική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ότι διερεύνησε την προέλευση των λάχανων που διαθέτει και ότι κανένα από τα επηρεαζόμενα προϊόντα δεν είχε φτάσει στην αγορά της.

Σάλος στην Κίνα

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα στη χώρα. Σε κύριο άρθρο της, η κρατική People’s Daily κατηγόρησε τους χονδρεμπόρους ότι έθεσαν το άμεσο οικονομικό τους συμφέρον πάνω από τη ζωή και την υγεία των καταναλωτών, παραβιάζοντας τόσο τη νομοθεσία όσο και βασικούς ηθικούς κανόνες.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του μεγέθους της κινεζικής παραγωγής. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λάχανου στον κόσμο, με περισσότερους από 30 εκατομμύρια τόνους ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό της παγκόσμιας παραγωγής. Μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγικών προορισμών βρίσκονται το Βιετνάμ, η Νότια Κορέα και η Ρωσία.



Τι είναι η φορμαλδεΰδη

Η φορμαλδεΰδη είναι χημική ουσία που χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές αλλά και για τη συντήρηση βιολογικών δειγμάτων. Η έκθεση σε σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις της, ιδιαίτερα σε ορισμένους εργασιακούς χώρους, έχει συνδεθεί με συγκεκριμένες μορφές καρκίνου στον άνθρωπο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την American Cancer Society, οι επιπτώσεις από την έκθεση σε μικρές ποσότητες δεν είναι εξίσου σαφείς.

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