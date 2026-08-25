Κίνα: Βουτούσαν λάχανα σε καρκινογόνο ουσία για να διατηρούνται φρέσκα

Έρευνα ξεκίνησαν οι κινεζικές Αρχές μετά από καταγγελίες ότι φορμαλδεΰδη χρησιμοποιήθηκε παράνομα για τη διατήρηση της φρεσκάδας λάχανων που προορίζονταν για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από περιβαλλοντικό blogger, στο οποίο φαίνονται άτομα να βουτούν λάχανα σε διάλυμα πριν τα φορτώσουν σε φορτηγά για μεταφορά. Αξιωματούχοι στην επαρχία Χεμπέι, στη βορειοανατολική Κίνα, ανακοίνωσαν ότι εξέτασαν το υλικό και επιβεβαίωσαν το περιστατικό.







Η χρήση φορμαλδεΰδης για τη συντήρηση τροφίμων απαγορεύεται αυστηρά στην Κίνα. Πρόκειται για άχρωμη χημική ουσία που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για τη συντήρηση βιολογικών δειγμάτων και έχει χαρακτηριστεί καρκινογόνος.

China probes use of formaldehyde to keep cabbages fresh https://t.co/lwABNd5vCG — BBC News (World) (@BBCWorld) August 24, 2026







Αστυνομική παρέμβαση και έλεγχοι στις αγορές



Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες σε βάρος των εμπλεκομένων, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν πόσο εκτεταμένη είναι η πρακτική.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε αγορές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι ερευνητές επιχειρούν να εντοπίσουν την πορεία των λαχανικών που ενδέχεται να έχουν υποστεί την παράνομη επεξεργασία, αναφέρει το BBC.

Οι τοπικές Αρχές της κομητείας Κανγκμπάο ανακοίνωσαν ότι οποιαδήποτε παράνομη πρακτική εντοπιστεί θα αντιμετωπιστεί αυστηρά βάσει της νομοθεσίας, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια της τροφοδοσίας λαχανικών.

Η αγορά Xinfadi του Πεκίνου, μία από τις σημαντικότερες αγορές νωπών προϊόντων που τροφοδοτούν την κινεζική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ότι διερεύνησε την προέλευση των λάχανων που διαθέτει και ότι κανένα από τα επηρεαζόμενα προϊόντα δεν είχε φτάσει στην αγορά της.

Local authorities in North China‘s Hebei confirm online reports of wholesaler using #formaldehyde to keep cabbages fresh. Police have taken legal compulsory measures against the individuals involved and the vehicles concerned. #foodsafety https://t.co/zZsI1W8Y7f pic.twitter.com/HbDKoGdyvo — Global Times (@globaltimesnews) August 23, 2026

Σάλος στην Κίνα



Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα στη χώρα. Σε κύριο άρθρο της, η κρατική People’s Daily κατηγόρησε τους χονδρεμπόρους ότι έθεσαν το άμεσο οικονομικό τους συμφέρον πάνω από τη ζωή και την υγεία των καταναλωτών, παραβιάζοντας τόσο τη νομοθεσία όσο και βασικούς ηθικούς κανόνες.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του μεγέθους της κινεζικής παραγωγής. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λάχανου στον κόσμο, με περισσότερους από 30 εκατομμύρια τόνους ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό της παγκόσμιας παραγωγής. Μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγικών προορισμών βρίσκονται το Βιετνάμ, η Νότια Κορέα και η Ρωσία.







Τι είναι η φορμαλδεΰδη



Η φορμαλδεΰδη είναι χημική ουσία που χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές αλλά και για τη συντήρηση βιολογικών δειγμάτων. Η έκθεση σε σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις της, ιδιαίτερα σε ορισμένους εργασιακούς χώρους, έχει συνδεθεί με συγκεκριμένες μορφές καρκίνου στον άνθρωπο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την American Cancer Society, οι επιπτώσεις από την έκθεση σε μικρές ποσότητες δεν είναι εξίσου σαφείς.

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