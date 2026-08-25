Ηράκλειο: Πάνω από 1.500 οι κενές θέσεις δασκάλων - νηπιαγωγών που πρέπει να καλυφθούν

Στις σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών που καταγράφονται στα δημοτικά και νηπιαγωγεία του Νομού Ηρακλείου ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», Γιώργος Μακράκης.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, ο κ. Μακράκης παρουσίασε την επίσημη αποτύπωση των κενών ανά ειδικότητα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μόνιμων διορισμών και των αποσπάσεων εντός του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου, η συνολική εικόνα των εκπαιδευτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του νομού παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Οι θέσεις σε ειδικότητες που απαιτείται να καλυφθούν άμεσα με προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανέρχονται σε πάνω από 1.500, τόσο τη Γενική όσο και την Ειδική Αγωγή.

Το μέγεθος του αριθμού αυτού αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση στελέχωση των σχολικών μονάδων από το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη έναρξη και λειτουργία των σχολείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και συγκεκριμένα:

Γενική Αγωγή

ΠΕ60: 130-150

ΠΕ70: 200-230

ΠΕ06: 34

ΠΕ08: 12

ΠΕ11: 42

ΠΕ79: 14

ΠΕ86: 20

ΠΕ91:12

Σύμφωνα με τον κ. Μακράκη εκτίμησή είναι ότι από τους νεοδιόριστους ΠΕ70, ένα σημαντικό ποσοστό (20%-30%) θα βγει σε άδεια (άδειες ανατροφής και κύησης).

Ειδική Αγωγή

Παράλληλη Στήριξη ΠΕ70ΕΑΕ: 800

Παράλληλη Στήριξη ΠΕ60ΕΑΕ: 100

Ειδικά Σχολεία - Τμήματα ένταξης ΠΕ70ΕΑΕ: 107

Ειδικά Σχολεία - Τμήματα ένταξης ΠΕ60ΕΑΕ: 52

ΠΕ06ΕΑΕ: 3

ΠΕ08ΕΑΕ: 9

ΠΕ11ΕΑΕ: 13

ΠΕ79ΕΑΕ: 9

ΠΕ86ΕΑΕ: 7

ΠΕ91ΕΑΕ: 6

Η εκτίμησή του συλλόγου είναι ότι στην Α φάση αναπληρωτών θα καλυφθεί στην παράλληλη στήριξη ένα 60% με 70% σε δασκάλους και νηπιαγωγούς.

Τα κενά στα Ειδικά Σχολεία θα καλυφθούν. Ωστόσο για τα τμήματα ένταξης θα υπάρχει μερική κάλυψη των αναγκών. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, αφενός προβλέπεται η λειτουργία δεύτερων τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες - υπό προϋποθέσεις -, αφετέρου όμως οι συνολικές πιστώσεις δεν επαρκούν για να καλυφθούν όλα τα κενά. Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει την ερχόμενη εβδομάδα καθώς 1 Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι στη θέση τους ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός.

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