Ηράκλειο: "Τυχαίο γεγονός" απαντά η Υπηρεσία Πρασίνου για το κλαδί που έπεσε

«Τυχαίο γεγονός» χαρακτηρίζει η Υπηρεσία Πρασίνου την πτώση μεγάλου κλαδιού από το συγκεκριμένο δέντρο στην είσοδο της κεντρικής αγοράς του Ηρακλείου, μετά την αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί πριν από περίπου έναν μήνα, όταν είχε προηγηθεί καταγγελία επιχειρηματία της περιοχής μέσω του Ράδιο Κρήτη.

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, τότε δεν είχε διαπιστωθεί κάποια ασθένεια ή εμφανής φθορά στο δέντρο.Χθες, ωστόσο, το ίδιο σημείο ήρθε ξανά στο προσκήνιο, καθώς μεγάλο τμήμα του δέντρου αποκολλήθηκε και έπεσε στον πεζόδρομο, μπροστά από τα καταστήματα.

Το κλαδί κατέλαβε μεγάλο μέρος του περάσματος, προκαλώντας αναστάτωση σε καταστηματάρχες, εργαζόμενους και περαστικούς. Ευτυχώς, δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του κέντρου.

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