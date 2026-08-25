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ΚΡΗΤΗ

ΕΛ.ΑΣ: "Ξετρύπωσε" χασισοφυτεία στα ορεινά της Βιάννου

αστυνομική επιχείρηση
clock 11:36 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή του Δήμου Βιάννου, με αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών και του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου να εντοπίζουν δύο χασισοφυτείες σε ορεινή και δύσβατη περιοχή.

Στα δύο σημεία βρέθηκαν συνολικά 45 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία είχαν αναπτυχθεί σε μεγάλο ύψος και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκονταν στο στάδιο λίγο πριν από τη συγκομιδή.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εκρίζωση και κατάσχεσή τους, ενώ παράλληλα συνεχίστηκε η έρευνα στην περιοχή για τυχόν επιπλέον ευρήματα.

Για την υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένας άνδρας περίπου 55 ετών, ο οποίος φέρεται να είναι ο καλλιεργητής των φυτειών.

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Κάνναβη Δημος Βιαννου
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