Ρόδος: Επιχείρηση «κατέλαβε» αυθαίρετα το Άντονι Κουίν – Πρόστιμο 37.000 ευρώ

Χωρίς νόμιμη παραχώρηση και χωρίς την καταβολή μισθώματος φέρεται να εκμεταλλευόταν εμπορικά, επιχείρηση, την περίφημη παραλία «Άντονι Κουίν» στη Ρόδο, αναπτύσσοντας ομπρέλες και ξαπλώστρες σε μία από τις πλέον γνωστές και πολυσύχναστες ακτές του νησιού.







Η ιστορία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου όταν το Δημόσιο έβγαλε σε ηλεκτρονική δημοπρασία τμήμα 116 τ.μ. της παραλίας αποκλειστικά για τοποθέτηση ομπρελών. Το σύνολο της παραλίας είναι περίπου 440 τ.μ.. Η τιμή εκκίνησης για την τριετή παραχώρηση ήταν 4.384,80 ευρώ. Στη διάρκεια της δημοπρασίας όμως η προσφορά εκτοξεύτηκε στα 200.272,80 ευρώ.

Πλειοδότρια αναδείχθηκε εταιρεία εστίασης. Η εταιρεία όμως δεν προσκόμισε ποτέ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αποκλείστηκε από την υπογραφή της σύμβασης. Επομένως δεν απέκτησε ποτέ το δικαίωμα νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης της παραλίας. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με το δίκτυο «Ομπρέλα», εγκατέστησε ομπρελοκαθίσματα και εκμεταλλευόταν εμπορικά τον χώρο, χωρίς νόμιμη παραχώρηση και χωρίς να καταβάλει κάποιο μίσθωμα.



Στην επιχείρηση που δραστηριοποιείτο παράνομο επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ.

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