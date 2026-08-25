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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Πρώτη επιλογή των ξένων αγοραστών ακινήτων – Αυξάνονται όσοι θέλουν μόνιμη κατοικία

εξοχική κατοικία
clock 12:48 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κρήτη παραμένει με μεγάλη διαφορά ο δημοφιλέστερος προορισμός για τους ξένους που αναζητούν κατοικία στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας το 42,9% της συνολικής ζήτησης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος με 22,9% και ακολουθούν τα Ιόνια νησιά με 12,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece για τις αγοραστικές τάσεις του 2026.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι ξένοι δεν βλέπουν την ελληνική αγορά ακινήτων μόνο ως επενδυτική ευκαιρία ή επιλογή για διακοπές, αλλά ως προορισμό μόνιμης εγκατάστασης. Το 30,8% των ενδιαφερόμενων αναζητά κατοικία προκειμένου να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, με σημαντικό ποσοστό να αφορά συνταξιούχους του εξωτερικού.

Οι περισσότεροι προτιμούν έτοιμες προς κατοίκηση κατοικίες, ενώ το 68,2% στρέφεται σε μονοκατοικίες και βίλες.

Στην κορυφή του ενδιαφέροντος βρίσκονται αγοραστές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ολλανδία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ξεχωρίζει φέτος η Αυστραλία, όπου η ζήτηση, κυρίως από ομογενείς, έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι.

Την ίδια ώρα, μόλις το 7% δηλώνει ότι βασικός στόχος της αγοράς είναι η Golden Visa, γεγονός που δείχνει ότι η ξένη ζήτηση στην ελληνική κτηματαγορά συνδέεται όλο και περισσότερο με την πραγματική κατοικία και τη μόνιμη εγκατάσταση.

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