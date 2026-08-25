Νεβάδα: Έχουν απομακρυνθεί περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι λόγω πυρκαγιάς

Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκκενώσουν, σύμφωνα με τις Αρχές, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλη δασική πυρκαγιά που εξελίσσεται ραγδαία, απειλώντας το Ρίνο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις αυτής της δυτικής αμερικανικής Πολιτείας.

Σύμφωνα με την δήμαρχο του Ρίνο, Χίλαρι Σίβι, η οποία μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN «περίπου 42.000 άνθρωποι έχουν ήδη φύγει από τα σπίτια τους και άλλοι 45.000 έχουν λάβει εντολή να είναι σε ετοιμότητα για την απομάκρυνσή τους». «Εάν σας έχουν ζητήσει να φύγετε από το σπίτι, μην περιμένετε!» προέτρεψε τους κατοίκους η δήμαρχος.

🔥RENO FIRE: The rapidly growing Hawk Fire has burned more than 15,000 acres near Reno, prompting widespread evacuations and a state of emergency, with nearly 90,000 residents being asked or ordered to leave their homes. Latest: https://t.co/7hjsKP1KZ2 pic.twitter.com/IBhzrfiDVf — FOX Weather (@foxweather) August 24, 2026

Στο μεταξύ, σύσταση εξέδωσαν οι τοπικών Αρχών, βάσει της οποίας τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα σε όλη την κομητεία Γουάσοου, η οποία περιλαμβάνει τη μητροπολιτική περιοχή του Ρίνο (280.000 κάτοικοι).







Για την κατάσβεση της «Hawk Fire», όπως την ονόμασαν οι Αρχές, έχουν κινητοποιηθεί 800 Αμερικανοί πυροσβέστες, με την υποστήριξη πυροσβεστικών οχημάτων, ελικοπτέρων και εκσκαφέων. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ειδικές ομάδες που ταξίδεψαν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Να σημειωθεί ότι η φωτιά «Χοκ» μαινόταν από την Κυριακή, μόλις 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ρίνο. Μέχρι στιγμής, η φωτιά έχει καταστρέψει περισσότερα από 60.000 στρέμματα από τότε που ξέσπασε, το Σάββατο, στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα.







Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, αλλά οι φλόγες έχουν ήδη καταστρέψει σπίτια που βρίσκονταν στην κορυφή των βουνών και έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τρείς διασώστες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Σέιν Άκερσον ενημέρωσε ότι «η πυρκαγιά οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα» και έρευνα είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε.







«Η ζέστη, η ξηρασία και ο δυνατός άνεμος αναμένεται να συνεχίσουν να ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς τις επόμενες 48 ώρες», εξήγησε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της. «Υπάρχει κίνδυνος η φωτιά να εξαπλωθεί βορειοανατολικά και βορειοδυτικά, και η κατάσταση συνεχίζεται με δυναμική και μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο από τους πυροσβέστες δείχνουν φλόγες και επιβλητικά σύννεφα καπνού στην κορυφή των βουνών που δεσπόζουν πάνω από την πόλη.

Στο μεταξύ, ο κυβερνήτης της Νεβάδας Τζο Λομπάρντο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην κομητεία Γουάσοου. Η πυρκαγιά «εξαπλώνεται γρήγορα και απειλεί σπίτια και υποδομές», διευκρίνιζε στο διάταγμά του την Κυριακή.

Να σημειωθεί ότι το Ρίνο βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Νεβάδας, κοντά στα σύνορα με την Καλιφόρνια και την τουριστική περιοχή της λίμνης Τάχο, στη Σιέρα Νεβάδα.

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