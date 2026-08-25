Κρήτη: «Καμπανάκι» για το αλκοόλ στους ανήλικους - 400 περιστατικά σε ενεργή παρακολούθηση στο Αλκοολογικό Ιατρείο του ΠΑΓΝΗ

Η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους εξακολουθεί να αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, με τις εικόνες εφήβων να καταναλώνουν ποτά σε χώρους διασκέδασης να προκαλούν προβληματισμό. Η εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ, η πίεση της παρέας και η λανθασμένη αντίληψη ότι η κατανάλωση αποτελεί μέρος της διασκέδασης μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις, σύμφωνα με τονΨυχίατρο με ειδίκευση στις Νευροεπιστήμες και εθελοντή σ συνεργάτη του Αλκολογικού Ιατρείου του ΠΑΓΝΗ, Ευάγγελο Γρινάκη.

Ο ίδιος μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημειαντωνάκη επισημαίνοντας πως η εξάρτηση από το αλκοόλ διαφέρει ανάμεσα στους ανήλικους και τους ενήλικες. Διευκρίνησε όμως πως η χρήση σε νεαρή ηλικία δημιουργεί το απαιτούμενο πλαίσιο για να καλλιεργηθεί η συνήθεια, με συνέπεια να υπάρξουν προβλήματα αλκοολισμού στο μέλλον.

Όσον αφορά την Κρήτη τα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ ανηλίκων είναι υψηλά συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι νέοι αποκτούν από νωρίς πρόσβαση στο αλκολούχο ποτό κυρίως μέσα από εκδηλώσεις, πανηγύρια και οικογενειακές συγκεντρώσεις.

Ιδιαίτερη ευθύνη έχουν οι επιχειρήσεις που διαθέτουν αλκοολούχα ποτά, καθώς και οι ενήλικες που βρίσκονται γύρω από τους ανήλικους.

Όπως είπε, το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις με τους νέους συνήθως ηλικίας, 13 έως 17 ετών να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την οδήγηση, την θόλωση της συνείδησης, την έξαρση της βίας ενώ ο κίνδυνος οξείας μέθης μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο.

Σύμφωνα και με μελέτες του Αλκοολογικού Ιατρείου του ΠΑΓΝΗ, στο οποίο ο κ. Γρινάκης είναι συνεργάτης, αποκαλύπτουν πως η επαφή με το αλκοόλ σε τρυφερή ηλικία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αύξηση του κινδύνου κατάχρησης του ποτού.

Στα 20 χρόνια λειτουργίας του Ιατρείου έχουν προσέλθει για βοήθεια 1.300 άτομα με τις οικογένειες τους ενώ 400 άτομα είναι ενεργοί ασθενείς. Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Γρινάκη , κάθε μήνα το ιατρείο δέχεται 6 καινούργια περιστατικά, με την πλειοψηφία των ηλικιών να αφορά τα 40 έτη, ωστόσο όλα αυτά τα χρόνια έχουν ζητήσει βοήθεια άτομα από 16 έως 100 ετών.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία παρότι τα τελευταία 20 με 30 χρόνια υπήρξε πρωτική τάση στην κατάχρηση από τους ανήλικους, η βαριά κατανάλωση (παραπάνω από 5 ποτά) επέστρεψε μετά την περίοδο της πανδημίας, με την Ελλάδα να καταγράψει υψηλά ποσοστά, που ξεπερνούν τον μέσο όρο.

Παρά και την αυστηροποίηση του πλαισίου το φαινόμενο συνεχίζει να ανθίζει με τον κ. Γρινάκη να αναφέρει πως το πιο δύσκολο στάδιο για τους χρήστες αποτελεί η αποδοχή και στη συνέχεια η αντιμετώπιση.

Η τήρηση των κανόνων και ο ουσιαστικός έλεγχος της ηλικίας δεν αποτελούν τυπική διαδικασία, αλλά σημαντικό μέτρο προστασίας. Παράλληλα, καθοριστικός είναι ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου. Η ενημέρωση των παιδιών για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ από μικρή ηλικία μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά και να συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο υπεύθυνης στάσης.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η επιβολή κυρώσεων όταν παραβιάζονται οι κανόνες, αλλά η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου κανένας ανήλικος δεν θα μπορεί εύκολα να προμηθευτεί ή να καταναλώσει αλκοόλ, με την πρόληψη, την ενημέρωση και τους ουσιαστικούς ελέγχους να αποτελούν την πρώτη γραμμή προστασίας.

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