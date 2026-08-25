Κρήτη: Ανάστατος ο αγροτικός κόσμος για το ΟΣΔΕ - Κίνδυνος να χαθούν επιδοτήσεις

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Σε κατάσταση έντονου συναγερμού βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης μαζί με ΚΥΔ και γεωπόνους, καθώς η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026 εξακολουθεί να κινείται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς

Σήμερα, 25/08/2026, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου με την παρουσία εκπροσώπων απ’ όλα τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων της Κρήτης (Συνεταιριστικά – Ιδιωτικά), όπου διαπιστώθηκε η παντελής αδυναμία σύνταξης και ολοκλήρωσης των Δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026, εξαιτίας δυσλειτουργίας του συστήματος, όπως τεχνικών αδυναμιών της πλατφόρμας και έλλειψη ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου.

Το αποτέλεσμα αυτού του προβλήματος εγκυμονεί κινδύνους για την απώλεια των επιδοτήσεων, για την απώλεια εγκεκριμένων προγραμμάτων και εντέλει την επιβίωση του πρωτογενή τομέα στην Κρήτη.

Από τους συμμετέχοντες εγκρίθηκε επιτροπή η οποία θα αναλάβει να εκπροσωπήσει όλα τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων της Κρήτης, προκειμένου να επιλυθούν και να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα προβλήματα.

Για το λόγο αυτό, καλούνται όλα τα ΜΜΕ της Κρήτης, αύριο Τετάρτη 26/08/2026 και ώρα 12:00 μ. , στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, όπου θα γίνει ενημέρωση για τις επόμενες κινήσεις.

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