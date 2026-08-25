Ηράκλειο: Βαριές καταγγελίες για εργασιακό εκφοβισμό σε ξενοδοχείο στις Γούβες

Στην Επιθεώρηση Εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, καταγγέλλοντας σοβαρά περιστατικά εργοδοτικής αυθαιρεσίας και ανάρμοστης συμπεριφοράς σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή των Γουβών.

Σύμφωνα με τις επώνυμες καταγγελίες των εργαζομένων, η διεύθυνση του ξενοδοχείου επιδεικνύει συστηματικά επιθετική και απαξιωτική στάση απέναντι στο προσωπικό, με τον πρόεδρο του Σωματείου, Νίκο Κοκολάκη, να κάνει λόγο για ένα πραγματικό «εργασιακό κολαστήριο». Στο στόχαστρο της εργοδοτικής αυθαιρεσίας βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Προϊσταμένη και η βοηθός προϊσταμένη του ξενοδοχείου.

Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο όταν οι εργαζόμενες, προσερχόμενες κανονικά στην εργασία τους, διαπίστωσαν ότι η κλειδαριά του γραφείου τους είχε αντικατασταθεί εν αγνοία τους. Η ενέργεια αυτή κατέστησε αδύνατη την πρόσβασή τους στον χώρο και την εκτέλεση των καθημερινών τους υποχρεώσεων.

Κάνοντας λόγο για ένα πρωτοφανές και ακραίο περιστατικό, το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων ξεκαθαρίζει ότι τα περιθώρια ανοχής εξαντλήθηκαν. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου κατατέθηκε επίσημη καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών εργασίας, της αυθαίρετης αλλαγής των κλειδαριών και της παρεμπόδισης εκτέλεσης των υπηρεσιακών καθηκόντων.

Το Σωματείο επικαλείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, υπογραμμίζοντας ότι η εργοδοτική εξουσία οφείλει να σταματά εκεί που ξεκινά η αξιοπρέπεια του εργαζομένου

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