Φράγμα Πλατύ: Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Μεσσαρά και την υδατική ασφάλεια της Κρήτης

Την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες και να δρομολογηθεί η δημοπράτηση του Φράγματος Πλατύ Ποταμού αναδεικνύει στη Βουλή ο Βουλευτής Ηρακλείου και πρ. Υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης, με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστο Δήμα.

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση αφορά το έργο «Έργα Φράγματος Πλατύ Νομού Ρεθύμνου με αγωγό μεταφοράς προς Μεσσαρά και αρδευτικά δίκτυα Ν. Ρεθύμνου», συνολικού προϋπολογισμού 175 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Πρόκειται για μια υποδομή ιδιαίτερης αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής σημασίας, η οποία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων υδατικών αναγκών της Κρήτης και, κυρίως, στη στήριξη της αγροτικής παραγωγής στη Μεσσαρά.

Η σημασία του έργου για τη Μεσσαρά

Η κατασκευή του Φράγματος Πλατύ Ποταμού, σε συνδυασμό με τον αγωγό μεταφοράς νερού, προβλέπεται να ενισχύσει τον ταμιευτήρα του Φράγματος Φανερωμένης και να προσφέρει μια σταθερότερη βάση για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής.

Η Μεσσαρά αποτελεί μία από τις πλέον παραγωγικές αγροτικές ζώνες της Κρήτης. Η επάρκεια του αρδευτικού νερού συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών, την προστασία του εισοδήματος των παραγωγών και τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην ευρύτερη περιοχή.

Σε μια περίοδο κατά την οποία τα φαινόμενα λειψυδρίας εντείνονται και οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι δέχονται αυξανόμενη πίεση, η σταδιακή μετάβαση του έργου από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Οι διαδικασίες που έχουν ήδη προχωρήσει

Όπως επισημαίνεται στην επίκαιρη ερώτηση, σημαντικό μέρος των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τον Ιανουάριο του 2026 εγκρίθηκε η Συλλογική Απόφαση Έργου για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, ώστε να ακολουθήσει η κήρυξή τους και να καταστεί δυνατή η προκήρυξη του διαγωνισμού.

Παράλληλα, για τις ανάγκες των απαλλοτριώσεων έχουν εκπονηθεί οκτώ μελέτες κτηματολογίου για τα αντίστοιχα τμήματα του έργου. Οι μελέτες, οι οποίες καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου ήδη από τον Μάρτιο του 2023.

Για το σύνολο των οκτώ τμημάτων έχουν επίσης αποσταλεί οι προβλεπόμενες γνωστοποιήσεις στις συναρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνου και η Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου. Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες δημοσιεύσεις και τοιχοκολλήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

Ανάγκη για σαφή εικόνα και συγκεκριμένο προγραμματισμό

Με δεδομένη την πρόοδο που έχει σημειωθεί, ο Λευτέρης Αυγενάκης ζητά επίσημη ενημέρωση για το ακριβές στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία των απαλλοτριώσεων, καθώς και για τις διοικητικές ή άλλες εκκρεμότητες που απομένουν.

Παράλληλα, ζητά να αποσαφηνιστεί ο σχεδιασμός του Υπουργείου για τα επόμενα βήματα, καθώς η δημοπράτηση του έργου αναμενόταν, βάσει του μέχρι τότε προγραμματισμού, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Στόχος της παρέμβασης είναι να υπάρξει ένας σαφής οδικός χάρτης για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την προώθηση της δημοπράτησης ενός έργου που έχει ιδιαίτερη σημασία για το Ρέθυμνο, τη Μεσσαρά και συνολικά την Κρήτη.

Τα ερωτήματα προς το Υπουργείο

Με την επίκαιρη ερώτησή του, ο Βουλευτής Ηρακλείου ζητά από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να ενημερώσει:

Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται η διαδικασία των απαλλοτριώσεων για τα οκτώ τμήματα του έργου, για πόσα από αυτά έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες αποφάσεις κήρυξης και ποιες εκκρεμότητες απομένουν έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.



Ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου για την προκήρυξη και τη δημοπράτηση του έργου, καθώς και ποιες ενέργειες σχεδιάζονται για την ομαλή και έγκαιρη προώθηση της υλοποίησής του.



Το Φράγμα Πλατύ αποτελεί μια σημαντική επένδυση στην υδατική ασφάλεια, στην ανθεκτικότητα της πρωτογενούς παραγωγής και στην αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η συνέχιση των διαδικασιών με σταθερά βήματα μπορούν να διασφαλίσουν ότι αυτή η αναγκαία υποδομή θα περάσει σύντομα στη φάση της κατασκευής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: "Τυχαίο γεγονός" απαντά η Υπηρεσία Πρασίνου για το κλαδί που έπεσε

Εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του ΙΧ που έπεσε στον Γιόφυρο - Τι είπε στην Αστυνομία

Ηράκλειο: 60.000 ευρώ... έκαναν φτερά - Τι κατήγγειλε γυναίκα



