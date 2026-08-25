Ιός Δυτικού Νείλου: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Βενιζελείου ο 75χρονος που προσεβλήθη στην Αττική

Για εισαγόμενο κρούσμα που έφτασε στην Κρήτη από την Αθήνα, έκανε λόγο σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή της Ρένας Σημειαντωνάκη ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, αναφορικά με τον 75χρονο, με ιατρικό ιστορικό, που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου, αφού είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Αττική, όπου διαμένει.

Η ταυτοποίηση του κρούσματος έγινε από το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως εργαστήριο αναφοράς για την Περιφέρεια Κρήτης από τον ΕΟΔΥ.

"Το γεγονός ότι το κρούσμα εντοπίστηκε στο νησί, δεν σημαίνει ότι καταγράφεται επιδημιολογικά ως κρούσμα της Κρήτης, καθώς η μόλυνση αποδίδεται στην Αττική, όπου παρατηρείται έξαρση", τόνισε ο κ. Παπαδάκης, προσθέτοντας ότι η Κρήτη δεν περιλαμβάνεται στις επηρεαζόμενες ή υψηλού κινδύνου περιοχές στον χάρτη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, καθώς δεν έχει υπάρξει, μέχρι στιγμής, καταγραφή κρούσματος λοίμωξης που να προσβλήθηκε στο νησί.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ούτε μας μεταδίδουν τον ιό όλα τα κουνούπια που θα μας τσιμπήσουν.

Η ηλικία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιβαρυντικούς παράγοντες για τη σοβαρή νόσηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν επίσης τα άτομα με ανοσοκαταστολή και όσοι πάσχουν από χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Όλοι οι θάνατοι που είχαν καταγραφεί έως τις 19 Αυγούστου αφορούσαν ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, έως τις 19 Αυγούστου είχαν δηλωθεί 157 εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.



Από αυτά, τα 116 εμφάνισαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, γεγονός που συνδέεται με σοβαρότερες μορφές της λοίμωξης.



Την ίδια περίοδο καταγράφηκαν και 13 θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών.

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