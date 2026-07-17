Το Ηράκλειο δίνει λύση στη λειψυδρία με το πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης του νερού

Σε μια περίοδο όπου η πίεση στους υδατικούς πόρους της Κρήτης γίνεται όλο και πιο έντονη δεν αρκεί μονάχα η αναζήτηση νέων πηγών νερού. Πρέπει να αξιοποιηθούν οι πόροι που ήδη υπάρχουν.



Αυτή είναι η λογική πίσω από το έργο επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων που υλοποιείται από τον Δήμο Ηρακλείου, μέσω της Μονάδας Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας. Ένα έργο που φέρνει στο προσκήνιο μια διαφορετική αντίληψη για τη διαχείριση του νερού για την τοπική κοινωνία και την παραγωγή.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο αυτού του είδους που υλοποιείται σήμερα στη χώρα. Με την ολοκλήρωσή του, η κυκλικότητα στην αξιοποίηση του νερού θα προσεγγίζει το 100% και δεν θα χάνονται πολύτιμοι υδάτινοι πόροι. Η ποσότητα διαθέσιμου νερού θα αυξηθεί από 6.000 σε 36.000 κυβικά μέτρα την ημέρα, με δυνατότητα άρδευσης καλλιεργειών, κυρίως ελαιώνων και αμπελώνων, συνολικής έκτασης 23.000 στρεμμάτων, αλλά και του αστικού πρασίνου της πόλης.

Η σημασία αυτής της παρέμβασης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν δει κανείς τις πραγματικές ανάγκες του νησιού. Περίπου το 85% της συνολικής κατανάλωσης νερού στην Κρήτη συνδέεται με την άρδευση, ενώ η ύδρευση, δηλαδή η οικιακή και τουριστική χρήση, αντιστοιχεί περίπου στο 15%. Την ίδια στιγμή, μεγάλο μέρος των αναγκών καλύπτεται από υπόγεια ύδατα, γεωτρήσεις και πηγές, αυξάνοντας την πίεση στους υδατικούς πόρους.

Το καλοκαίρι, η εξίσωση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Η φυσική τροφοδοσία είναι πιο περιορισμένη, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα, όπως αγροτική παραγωγή, η κατανάλωση κατοίκων και η τουριστική δραστηριότητα.

Η βασική αλλαγή είναι απλή αλλά σημαντική. Τα αστικά λύματα δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως κάτι που πρέπει να απομακρυνθεί. Μετά από την κατάλληλη επεξεργασία, μπορούν να επιστρέψουν ως χρήσιμος πόρος για την άρδευση, την τοπική οικονομία και το περιβάλλον.

Το έργο αναδεικνύει, παράλληλα, και την αξία των συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με έμπειρους ιδιώτες με τεχνογνωσία και εξειδίκευση μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για την υλοποίηση λύσεων που δεν μένουν στη θεωρία, αλλά απαντούν σε πραγματικές ανάγκες του τόπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Thalis, ανάδοχος εταιρεία του έργου, συμβάλλει σημαντικά σε μια παρέμβαση υψηλών απαιτήσεων. Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εξειδίκευση στη διαχείριση νερού, τις περιβαλλοντικές υποδομές και την κυκλική οικονομία, τομείς που βρίσκονται πλέον στον πυρήνα των σύγχρονων έργων βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συνεργασία της με τον Δήμο Ηρακλείου επεκτείνεται και σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως το νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, όπου η εταιρεία έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις δημοτικές υπηρεσίες.

Το Ηράκλειο, μέσα από το έργο της επαναχρησιμοποίησης νερού, δείχνει έναν δρόμο που μπορεί να αποκτήσει ευρύτερη σημασία για την Κρήτη. Η απάντηση στη λειψυδρία δεν βρίσκεται μόνο στη δημιουργία νέων πόρων. Βρίσκεται και στην καλύτερη αξιοποίηση όσων ήδη υπάρχουν. Και εκεί, οι σωστές συνεργασίες μπορούν να μετατρέψουν μια περιβαλλοντική ανάγκη σε ευκαιρία για ανάπτυξη.