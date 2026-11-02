Γερμανία: Γυναίκα θα προτείνει ο Μερτς ως διάδοχο του Σταϊνμάιερ στην ομοσπονδιακή προεδρία

Γυναίκα θα πρέπει να διαδεχθεί τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ως αρχηγός του κράτους, δήλωσε πριν από λίγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος, ως επικεφαλής του ισχυρότερου κόμματος στην Bundestag διατηρεί το προβάδισμα στην πρόταση υποψηφίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν γερμανικά ΜΜΕ (Der Spiegel, BILD, n-tv), μιλώντας σε κλειστή συνεδρίαση με τους εκπροσώπους των τοπικών οργανώσεων του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), ο κ. Μερτς δήλωσε ότι θα προτείνει γυναίκα για διάδοχο του κ. Σταϊνμάιερ, ο οποίος ολοκληρώνει και τη δεύτερη θητεία του τον προσεχή Μάρτιο.

«Θα προτείνω έναν κοινό υποψήφιο στο κόμμα, έναν υποψήφιο από το πολιτικό κέντρο. Είμαι σταθερός στο σημείο ότι πρέπει να είναι γυναίκα», φέρεται να δήλωσε ο καγκελάριος, επισημαίνοντας ότι στόχος του είναι η επίτευξη της ευρύτερης δυνατής πλειοψηφίας στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πρότασή του θα υποβληθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα.

Το τελευταίο διάστημα έγιναν πολλές τοποθετήσεις στελεχών τόσο της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) όσο και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) υπέρ μιας πιθανής υποψηφιότητας της προέδρου του κοινοβουλίου της Βαυαρίας Ίλζε 'Αιγκνερ (CSU). Πηγές ωστόσο κοντά στον καγκελάριο ανέφεραν ότι ο Φρίντριχ Μερτς θα επιλέξει πρόσωπο από το κόμμα του, ενώ, όπως αναφέρει το Spiegel, ο καγκελάριος θα επιδιώξει συνεννόηση όχι μόνο με τους κυβερνητικούς του εταίρους, αλλά και με τους Πράσινους.

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