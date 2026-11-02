ΤΕΕ – Green Deal Greece 2026: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις στην πρόληψη φυσικών καταστροφών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθεκτικότητα των υποδομών

Η ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων στην πρόληψη φυσικών καταστροφών, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών, καθώς και η εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της θεματικής ενότητας «Επενδύσεις για την Ανθεκτικότητα», στο συνέδριο «Green Deal Greece 2026» που διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), σε συνεργασία με το economix.gr, για έκτη συνεχή χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κοινή συνισταμένη των παρεμβάσεων αποτέλεσε η ανάγκη μετάβασης από τον στρατηγικό σχεδιασμό στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας.

Πέτρος Βαρελίδης: Προτεραιότητα στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών – Κρίσιμο ζητούμενο η εξασφάλιση χρηματοδότησης

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης, υπογράμμισε ότι, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel, το ζήτημα της ανθεκτικότητας αναδείχθηκε σε βασική προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία, αλλά και στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Αναφερόμενος στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανθεκτικότητα, επισήμανε ότι συχνά δαπανάται περισσότερη ενέργεια και προσπάθεια στην κατάρτιση στρατηγικών παρά στην ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων, γεγονός που, όπως σημείωσε, συνδέεται και με τη δυσκολία εξεύρεσης των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων. Τόνισε ότι οι επενδύσεις στην πρόληψη φυσικών καταστροφών περιορίζουν το οικονομικό βάρος που διαφορετικά θα μεταφερόταν στις επόμενες γενιές, επισημαίνοντας ότι η διαθεσιμότητα κεφαλαίων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων.

Χαράλαμπος Μυγδάλης: Υδραυλικά έργα και ψηφιακές τεχνολογίες για ανθεκτικές υποδομές

Από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων, Χαράλαμπος Μυγδάλης, αναφέρθηκε στα υδραυλικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τόσο την αντιπλημμυρική προστασία όσο και την κάλυψη αναγκών ύδρευσης και άρδευσης.

Ειδικότερα, έκανε λόγο για έργα υπογειοποίησης και ανάπτυξης νέων δικτύων, καθώς και για την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των υποδομών. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της αξιοποίησης διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Στάθης Σταθόπουλος: Η συμβολή του AntiNero στην πρόληψη των πυρκαγιών και τα νέα έργα ορεινής υδρονομίας

Ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Στάθης Σταθόπουλος, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων πρόληψης και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, επισημαίνοντας ότι τα φετινά δεδομένα για τις καμένες εκτάσεις καταδεικνύουν, σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντική βελτίωση στον τομέα της πρόληψης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, υπογραμμίζοντας τη συμβολή των έργων του προγράμματος AntiNero στον περιορισμό των επιπτώσεών της. Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο πρόγραμμα έργων ορεινής υδρονομίας, με παρεμβάσεις που επεκτείνονται στην Αττική και στη Δαδιά, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη χειμερινή περίοδο. Ο κ. Σταθόπουλος αναφέρθηκε επίσης στους χρηματοδοτικούς πόρους που έχουν αξιοποιηθεί για τα έργα που ολοκληρώθηκαν, καθώς και στις ανάγκες χρηματοδότησης του μελλοντικού σχεδιασμού, με έμφαση στην πρόληψη.

Μαρία Παπαδοπούλου: Η προστασία του φυσικού κεφαλαίου ως προϋπόθεση κλιματικής ανθεκτικότητας

Η πρόεδρος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), Μαρία Παπαδοπούλου, υπογράμμισε τη σημασία ενός ολοκληρωμένου κεντρικού σχεδιασμού για τις προστατευόμενες περιοχές, τις οποίες χαρακτήρισε πολύτιμο φυσικό κεφάλαιο της χώρας, αναδεικνύοντας παράλληλα την οικονομική τους διάσταση.

Όπως επισήμανε, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή συνδέεται άμεσα με την προστασία τόσο των φυσικών οικοσυστημάτων όσο και του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του πολεοδομικού σχεδιασμού στη διατήρηση της βιωσιμότητας των περιοχών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

Άνθιμος Αμανατίδης: Επενδύσεις και ψηφιακά εργαλεία για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στη Βόρεια Ελλάδα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης, αναφέρθηκε στην επέκταση των αρμοδιοτήτων της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα και στον σχεδιασμό ενός σύγχρονου συστήματος ύδρευσης και άρδευσης, με σημαντικές επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Χαλκιδική. Παράλληλα, ανέδειξε τη διάσταση της κοινωνικής ανθεκτικότητας, επισημαίνοντας ότι στη λήψη αποφάσεων πρέπει να συνεκτιμώνται περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, με την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή να έχει τον τελικό λόγο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Γιώργος Στεργίου: Η ανθεκτικότητα στον πυρήνα της στρατηγικής της ΕΥΔΑΠ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου, τόνισε ότι η βιωσιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανθεκτικότητα, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους φορείς που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές.

Όπως ανέφερε, η ανθεκτικότητα αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο της στρατηγικής της ΕΥΔΑΠ, η οποία καλείται να προσαρμόζεται στις σύγχρονες προκλήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Υπογράμμισε, ακόμη, ότι η τεχνολογική εξέλιξη είναι αναγκαία, υπό την προϋπόθεση της αποτελεσματικής αναγνώρισης και διαχείρισης των κινδύνων που τη συνοδεύουν.

Αλέξανδρος Ξένος: Η κυβερνοασφάλεια κρίσιμος παράγοντας για την ανθεκτικότητα των υποδομών και της κοινωνίας

Ο Αλέξανδρος Ξένος, Principal Business Consultant – Defense & Resilience της NETCOMPANY SEE, αναφέρθηκε στις αυξανόμενες προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας και στην ανάγκη προστασίας των κρίσιμων υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις.

Επισήμανε ότι η ψηφιακή ανθεκτικότητα δεν αφορά αποκλειστικά τη λειτουργία μιας μεμονωμένης υποδομής, αλλά επεκτείνεται στο σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία της προετοιμασίας και της εφαρμογής διαφορετικών σεναρίων διαχείρισης κινδύνων, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων ενδεχόμενων κυβερνοεπιθέσεων και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

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