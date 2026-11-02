Μιχάλης Καραμαλάκης: «Με κάρτα Αστικού ΚΤΕΛ δεν κοιμάσαι ούτε τρως»

Σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης για τα φλέγοντα ζητήματα της φοιτητικής στέγης, της διαβίωσης και της ασφάλειας μετατράπηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026.

Με κεντρικό σύνθημα τη φράση «Με κάρτα δεν κοιμάσαι ούτε τρως», ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Μιχάλης Καραμαλάκης, ξεκαθάρισε ότι η πρόσφατη μείωση της τιμής της κάρτας του Αστικού ΚΤΕΛ στα 19 ευρώ αποτελεί μεν θετικό βήμα, αλλά δεν λύνει τα βαθιά προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι νέοι της πόλης.

Καταθέτοντας μια δέσμη 15 καίριων ερωτημάτων, η παράταξη «Ηράκλειο, η Πόλη μας» κάλεσε τη δημοτική αρχή να αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση ακινήτων, την προστασία των οικονομικά αδύναμων φοιτητών και τον επαρκή φωτισμό των οδικών δικτύων.

Η θέση της παράταξης έχει ως εξής:

Τα παιδιά μας δεν χρειάζονται μόνο φθηνότερο εισιτήριο. Χρειάζονται ένα δωμάτιο, ένα πιάτο φαγητό και έναν φωτισμένο δρόμο για να γυρίσουν σπίτι. Αυτό έθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2026 ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολιτεύσεως, Μιχάλης Καραμαλάκης.

Το θέμα εισήχθη ύστερα από επιστολή της παρατάξεως με αριθμό πρωτοκόλλου 107.314/21-10-2026. Ο κ. Καραμαλάκης υπενθύμισε ότι η παράταξη ψήφισε τη μείωση της τιμής της κάρτας του Αστικού ΚΤΕΛ από 45 σε 19 ευρώ. «Όμως με κάρτα δεν κοιμάσαι. Ούτε τρως», σημείωσε.

Έθεσε και τα δεκαπέντε ερωτήματα της επιστολής. Ζήτησε απάντηση σε τέσσερα κρίσιμα: ακίνητα για φοιτητική στέγη, στήριξη των φοιτητών σε ανάγκη, ασφαλείς διαδρομές, έναρξη της κάρτας. Ζήτησε επί-σης ειδική συνεδρίαση με τους φοιτητικούς συλλόγους, τα δύο Πανεπιστήμια και το ΙΤΕ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του Μιχάλη Καραμαλάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ευχαριστώ που το θέμα ήρθε στη σημερινή συνεδρίαση, όπως ζητήσαμε με την επιστολή μας της 21ης Οκτωβρίου.

Θα ξεκινήσω από τους ανθρώπους. Οι φοιτητές είναι τα παιδιά μας. Είναι τα παιδιά και τα εγγόνια οικο-γενειών της Κρήτης και όλης της χώρας. Οικογένειες που μας τα εμπιστεύθηκαν για να σπουδάσουν. Είναι η ελπίδα αυτού του τόπου.

Την κάρτα του Αστικού ΚΤΕΛ, από σαράντα πέντε σε δεκαεννέα ευρώ, την ψηφίσαμε στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 14 Οκτωβρίου. Και θα ψηφίσουμε κάθε τεκμηριωμένη πρόταση για τους φοιτητές.

Όμως με κάρτα δεν κοιμάσαι. Ούτε τρως.

Πρώτον. Η στέγη.

Η στέγη είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα των φοιτητών μας. Κατά τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Φοιτητικός Σύλλογος Φυσικού, το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει στο Ηράκλειο εκατόν είκοσι θέσεις, σε ξενοδοχείο μακριά από το κέντρο. Μόνο είκοσι δύο είναι για πρωτοετείς. Και αυτές, μόνο εκτός του-ριστικής περιόδου.

Οι εστίες που κάηκαν το 2018 δεν έχουν αποκατασταθεί. Για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ο ίδιος Σύλλογος αναφέρει διακόσιες ενενήντα έξι θέσεις, περίπου δυόμισι τοις εκατό των αναγκών. Και κατά τους φοιτητικούς συλλόγους, ένας πρωτοετής πληρώνει πεντακόσια έως εξακόσια ευρώ για είκοσι πέντε έως τριάντα τετραγωνικά.

Δεύτερον. Το τραπέζι.

Το κόστος ζωής εκτιμάται από οκτακόσια έως χίλια ευρώ τον μήνα, από τα οποία διακόσια έως διακόσια πενήντα για τη διατροφή. Περίπου ένας στους δύο φοιτητές δουλεύει για να τα βγάλει πέρα. Η σίτιση ανήκει στη Φοιτητική Μέριμνα. Όταν όμως ο φοιτητής μένει μακριά από τη Λέσχη, η δωρεάν σίτιση στην πράξη γίνεται απρόσιτη.

Τρίτον. Η ασφάλεια.

Στις 16 Ιουλίου μια εικοσάχρονη φοιτήτρια τραυματίστηκε σοβαρά λίγα μέτρα πριν από την είσοδο του ΙΤΕ. Της ευχόμαστε ολόψυχα πλήρη αποκατάσταση. Τα αίτια τα κρίνουν οι αρμόδιες αρχές· εμείς μιλάμε για τον δρόμο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ περιέγραψε τον άξονα έως το Πανεπιστήμιο ως «ρώ-σικη ρουλέτα για πεζούς», με πεζούς σε «πυκνό σκοτάδι».

Σκεφτείτε τον γονιό στη Ρόδο, στη Λάρισα, στην Αθήνα, που άφησε το παιδί του στο Ηράκλειο. Ο γονιός αυτός πρέπει να κοιμάται ήσυχος. Να ξέρει ότι το παιδί του έχει ένα αξιοπρεπές δωμάτιο, ένα πιάτο φαγητό και έναν φωτισμένο δρόμο για να γυρίσει σπίτι. Αυτή είναι η υπόσχεση που δίνει μια πόλη όταν λέγεται πανεπιστημιακή.

Ξέρω ότι οι εστίες δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμος όμως έχει κτίρια, έχει φωνή και έχει υπο-χρέωση να συντονίζει.

Τα ερωτήματά μας.

Στην επιστολή μας θέσαμε δεκαπέντε ερωτήματα. Θα τα ακούσετε όλα, για να μείνουν στα πρακτικά. Τέσσερα όμως είναι τα κρίσιμα, και σε αυτά ζητώ απάντηση σήμερα.

Ένα — Ακίνητα για στέγη. Έχει καταγράψει ο Δήμος δημοτικά ή άλλα δημόσια ακίνητα κατάλληλα για φοιτητική στέγη; Εξετάζεται το παλαιό Ειρηνοδικείο στην οδό Δικαιοσύνης, που πρότειναν οι ίδιοι οι φοι-τητές;

Δύο — Ένα πιάτο φαγητό. Θα στηρίξει ο Δήμος, μαζί με τη Φοιτητική Μέριμνα, τους φοιτητές σε ανάγκη μέσω των κοινωνικών του δομών;

Τρία — Ο δρόμος προς το ΙΤΕ. Η υπερυψωμένη διάβαση στην είσοδο του ΙΤΕ ολοκληρώθηκε στις 29 Ο-κτωβρίου, μαζί με το πεζοδρόμιο από τον κόμβο των Βουτών. Πότε εξομαλύνεται το πρανές; Και έχουν καταγραφεί τα σκοτεινά σημεία στις διαδρομές προς τις Βούτες, το ΠΑΓΝΗ και τον Εσταυρωμένο;

Τέσσερα — Η κάρτα. Πότε ξεκινά στην πράξη η κάρτα των δεκαεννέα ευρώ, και πώς θα την εκδίδουν οι φοιτητές; Το ακαδημαϊκό έτος έχει ήδη αρχίσει.

Και τα υπόλοιπα έντεκα, σύντομα.

Για τη στέγη: Ποια είναι η απάντηση της Δημοτικής Αρχής στο υπόμνημα των φοιτητικών συλλόγων; Θα μπουν οι φοιτητές σε ενιαίο φάκελο στεγαστικών αναγκών, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να

διεκδικήσουμε πόρους; Ζήτησε ο Δήμος από το Πανεπιστήμιο χρονοδιάγραμμα για τις εστίες που κάηκαν το 2018 και θα το θέσει στο Υπουργείο; Και πόσοι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης μένουν μακριά από τις Λέσχες;

Για την ασφάλεια: Έχει ενισχυθεί ο φωτισμός της διαδρομής; Πόσα από τα νέα φωτιστικά της σύμβασης τοποθετήθηκαν στους δρόμους προς τις σχολές; Θα ζητήσει ο Δήμος από την Περιφέρεια να προηγηθούν στον ΒΟΑΚ οι γέφυρες και οι διαβάσεις που χρησιμοποιούν πεζοί; Περιλαμβάνει το Σχέδιο Αστικής Προ-σβασιμότητας τις διαδρομές προς τις Βούτες και τον Εσταυρωμένο; Και θα θεσπίσουμε υποχρεωτική αυ-τοψία της υποδομής μετά από κάθε σοβαρό τροχαίο με θύμα πεζό, με γραπτή έκθεση στο Συμβούλιο;

Για τη μετακίνηση: Θα επεκταθεί η κάρτα στους καταρτιζόμενους των ΣΑΕΚ, όπως ζήτησαν; Θα ζητήσει ο Δήμος από το Αστικό ΚΤΕΛ ενίσχυση των δρομολογίων στην έναρξη και στη λήξη των μαθημάτων; Και εξετάζεται συμπληρωματική βραδινή μετακίνηση με δημοτικά οχήματα, μαζί με τα Ιδρύματα;

Κύριε Δήμαρχε, στις 30 Οκτωβρίου συζητήσατε με τον νέο Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ την ασφαλή πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο. Ας βάλουμε στο ίδιο τραπέζι και τους φοιτητές.

Τι ζητάμε.

Ένα. Ειδική συνεδρίαση με ημερομηνία, με τους φοιτητικούς συλλόγους, τις Πρυτανικές Αρχές των δύο Πανεπιστημίων και το ΙΤΕ στο ίδιο τραπέζι.

Δύο. Καταγραφή των κατάλληλων ακινήτων και χάρτης των σκοτεινών σημείων, κατατεθειμένα στο Συμ-βούλιο.

Τρία. Γραπτή απάντηση και στα δεκαπέντε ερωτήματα, για να μείνει στα πρακτικά.

Καμία από αυτές δεν απαιτεί απόφαση δαπάνης σήμερα. Και θα στηρίξουμε κάθε τεκμηριωμένη εισή-γηση για τους φοιτητές, όπως στηρίξαμε την κάρτα.

Στηρίζουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, την ελπίδα μας.

Γιατί μια πόλη δεν γίνεται πανεπιστημιακή επειδή φιλοξενεί σχολές. Γίνεται, όταν φροντίζει όσους σπουδάζουν σε αυτήν.

Μιχάλης Καραμαλάκης - Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας»

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