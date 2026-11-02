Ατρόμητος - Βόλος 3-0: «Σεφτέ» στις νίκες οι Περιστεριώτες, με εννιά τελείωσαν το ματς οι Θεσσαλοί

Την πρώτη νίκη του στην εφετινή Super League πανηγύρισε ο Ατρόμητος. Η ομάδα του Περιστερίου «έσπασε» το... ρόδι, επικρατώντας του Βόλου με 3-0 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, λίγες ημέρες μετά τη νίκη του επί της ομάδας της Μαγνησίας με 3-1 στο «Πανθεσσαλικό» για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Σερζίνιο (27’), Περέα (66’) και Τσαντίλας (90’+1’) σημείωσαν τα γκολ για τους Περιστεριώτες, ενώ ο Βόλος είχε πολύ μεγάλες χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, αλλά «καταδικάστηκε» απ’ την αποβολή του Μπούρνιτς στο 50’ με δεύτερη κίτρινη. Στο 80’ οι Βολιώτες έμειναν με 9 παίκτες, διότι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Φουρτάδο για χτύπημα εκτός φάσης στον Μουτουσαμί.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)



Κίτρινες: 62’ Μουντές - 37’ Μπούρνιτς, 45’ Ουρτάδο, 73’ Κάργας, 89’ Γρόσδης



Αποβολές: 50’ Μπούρνιτς (δεύτερη κίτρινη), 80’ Φουρτάδο (απευθείας κόκκινη)



ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές (65’ Λύρατζης), Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Οφόρι (64 Πνευμονίδης), Τσούμπερ, Σερζίνιο (74’ Τσιλούλης), Περέα (81’ Τσαντίλας).



ΒΟΛΟΣ (Χουάν Γκαρίδο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Λεκούς, Ατζιάκουα (71’ Κάτσικας), Μπούρνιτς, Κόμπα, Καμπελά (56’ Γκονζάλες), Τζόκα (56’ Φουρτάδο), Ουρτάδο (66 Χαραλαμπόγλου), Νεγιού (71’ Γρόσδης).