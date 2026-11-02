ΒΟΑΚ - Έκτακτες ρυθμίσεις: Κλείνει για μία ώρα το τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές

Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) προχωρά η Αστυνομία την ερχόμενη Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 09:00 έως τις 10:00 το πρωί, στο οδικό τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές. Η ολιγόλεπτη πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας, καθώς θα πραγματοποιηθούν εργασίες μεταφοράς, ανάρτησης και τοποθέτησης της νέας μεταλλικής πεζογέφυρας (Π4) στο ήδη υλοποιημένο βάθρο της περιοχής.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία – Η διαδρομή της εκτροπής

Για το χρονικό διάστημα των εργασιών, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:



• Εκτροπή μέσω Παλαιάς Εθνικής: Όλα τα οχήματα που κινούνται επί του Β.Ο.Α.Κ. και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα εκτρέπονται αυτόματα μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.



• Παρουσία Τροχονόμων: Στα κομβικά σημεία θα βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για την καθοδήγηση των οδηγών και τη διευκόλυνση της ροής των οχημάτων.

Συστάσεις προς τους οδηγούς

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων απευθύνει έκκληση προς όλους τους διερχόμενους οδηγούς να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή, να μειώσουν ταχύτητα πλησιάζοντας στα σημεία των έργων και να συμμορφώνονται πλήρως με την προσωρινή οδική σήμανση, καθώς και με τις υποδείξεις των τροχονόμων, προκειμένου να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να διασφαλιστεί η ομαλή μετακίνησή τους.

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