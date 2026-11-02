ΠΑΣΟΚ: Παρουσίασε 21 πρόσωπα στην ομάδα διεύρυνσης, από τον χώρο του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς

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Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε νέα μέλη Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης. Πρόκειται για τους: Αντωνούδης Απόστολος, Τοπογράφος Μηχανικός Αυδή Καλλιρρόη, Κοινωνιολόγος, Διοίκηση Επιχειρήσεων Γκεσούλης Γιώργος, Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω Δεληπάλλα Σοφία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας Καποδίστριας Αλέξανδρος, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, στέλεχος Αυτοδιοίκησης Καραπαναγιωτίδης Γιάννης, Διαφημιστής Καφύρας Χαράλαμπος, Γεωπόνος, πρ. Νομάρχης Ηλείας Κεσίσογλου Βασίλης, Σκηνοθέτης Κόντζογλου Κώστας, καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ Κουτσιαύτης Δημήτρης, πρ. Πρόεδρος Μηχανοδηγών, Ομοσπονδίας Σιδηροδρόμων Λάμπου Αικατερίνη, Δικηγόρος, Δημ. Σύμβουλος Θέρμου Μητσάνης Γιώργος, Οικονομολόγος, Διευθυντής Υπ. Οικονομικών Μπακόπουλος Δημοσθένης, Δικηγόρος, Λέκτορας Σχ. Ικάρων Μπάρλας Κώστας, Γιατρός, πρ. Δήμαρχος Μακρυνείας Παπατόλιας Απόστολος, Αν. καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης, Δρ. Δημοσίου Δικαίου, πρ. Νομάρχης Μαγνησίας Σώκος Θύμιος, Νομικός, πρ. Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας, πρ. Δήμαρχος Αγρινίου Ταξίδης Γιάννης, Οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων Φαράντος Γιώργος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Φενέκος Στέλιος, Πρόεδρος «Κοινωνίας Αξιών», αντιναύαρχος ε.α. Φωτιάδης Νικόλαος, Επιχειρηματίας, κτηνοτρόφος, πρώην Νομαρχιακός Σύμβουλος Πιερίας και Δημοτικός Σύμβουλος Κατερίνης Χρήστου Γιώργος, Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος «ΕΜΠΡΟΣ» Διαβάστε επίσης ΠΑΣΟΚ: Επιχείρηση διεύρυνσης με 15 νέα πρόσωπα και τροπολογία-«ανάσα» για το ιδιωτικό χρέος Τσουκαλάς: “Γυρίσαμε σε περιόδους όπου νομοθετούσαν απευθείας τα συμφέροντα”