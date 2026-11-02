ΠΑΣΟΚ: Επιχείρηση διεύρυνσης με 15 νέα πρόσωπα και τροπολογία-«ανάσα» για το ιδιωτικό χρέος

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την επιχείρηση «εξωστρέφειας» και το απόγευμα αναμένεται να ανακοινωθούν ακόμα 15 νέα πρόσωπα που θα συμπαραταχθούν με την πράσινη παράταξη στον δρόμο προς τις κάλπες, ενώ πηγές αναφέρουν ότι θα υπάρχει και όνομα έκπληξη στις σημερινές ανακοινώσεις.

Στις 18.30 συνεδριάζει η Ολομέλεια της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ και το έναυσμα θα δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αναμένεται μετά τα ονόματα που θα ανακοινώσει ο Κώστας Σκανδαλίδης και τοποθέτηση του Δημήτρη Μάντζου για τα εθνικά θέματα.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την επίθεση στην κυβέρνηση για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα funds και την προστασία των δανειοληπτών, όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, που ανεβάζουν κατακόρυφα τους τόνους για το άρθρο 23 που τελικά απεσύρθη μετά τις αντιδράσεις.

«Έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία συνελήφθη να πηγαίνει νύχτα να κάνει δώρο στα funds. Αυτό που αποκαλύφθηκε είναι ότι η κυβέρνηση έφερε μια πρωτοφανή στα νομικά χρονικά διάταξη και αποπειράθηκε να αφαιρέσει κάθε εργαλείο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Δεν μπορεί να το έχει γράψει υπηρεσιακό χέρι, παρά μόνο είτε ο Υπουργός κατ’ εντολή των funds είτε τα ίδια τα funds. Γυρίσαμε σε περιόδους όπου νομοθετούσαν απευθείας τα συμφέροντα», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στο Mega.

H πράσινη παράταξη φέρνει τροπολογία στη Βουλή και καλεί τα άλλα κόμματα να τη στηρίξουν, ενώ ζητά την παρουσία του πρωθυπουργού στην Ολομέλεια, την Τετάρτη, όπου άλλωστε το παρών θα δώσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο οποίος προετοιμάζεται για ένα ακόμα μπρα ντε φερ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός αποδεχτεί την πρόκληση.

O εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε στο Mega: «Επιχείρησαν με ένα μόνο άρθρο να αφαιρέσουν έξι-επτά ένδικα μέσα από τον δανειολήπτη. Εμείς λέμε λοιπόν, επειδή και με το άρθρο 5313/2026 έκαναν εκτελεστό τίτλο τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για την κύρια κατοικία, φέρνουμε Τροπολογία στη Βουλή και καλούμε και τα άλλα κόμματα να την ψηφίσουν, ώστε να καταργηθεί και αυτό».

«Δεν μπορεί να επιτρέψουμε μια πολιτική, η οποία αυτή τη στιγμή φέρνει 70.000 πλειστηριασμούς τον χρόνο –εδώ και τρία χρόνια–, την πιο μεγάλη αναδιανομή, αλλά και τον αφελληνισμό της ακίνητης περιουσίας. Πρέπει λοιπόν ο πρωθυπουργός την Τετάρτη να έρθει στη Βουλή ο ίδιος να μας πει τι έγινε», κατέληξε.

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