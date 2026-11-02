Ηράκλειο: Έπεσε σε φρεάτιο και βγήκε μόνη της πριν φτάσει η Πυροσβεστική

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο, όταν σήμανε συναγερμός στις αρχές μετά από αναφορά για πτώση γυναίκας σε φρεάτιο επί της οδού Λάππα.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία ενημερώθηκε από το ΕΚΑΒ και έσπευσε στο σημείο με διασωστικά οχήματα για την ανάσυρση της γυναίκας.

Ωστόσο, η συνδρομή των πυροσβεστών τελικά δεν κατέστη αναγκαία. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η γυναίκα, επιδεικνύοντας ψυχραιμία, κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να βγει από το φρεάτιο με τις δικές της δυνάμεις προτού φτάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Το συμβάν έληξε καλά, με την κινητοποίηση των αρχών να αναστέλλεται και τη γυναίκα να είναι καλά στην υγεία της.

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