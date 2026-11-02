Στρατηγός Δημήτριος Χούπης: Παρασημοφορήθηκε στη Σαουδική Αραβία ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

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Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ έγινε δεκτός στο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας, όπου συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, στρατηγό Fayyadhbin Hamed Al-Ruwaili.

Παράλληλα, του απονεμήθηκε το παράσημο του Τάγματος του Βασιλιά Αμπντουλαζίζ (Order of King Abdulaziz).

Ο Αρχηγός επισκέφθηκε επίσης την Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας στο Yanbu, όπου συνομίλησε με το προσωπικό και το ευχαρίστησε για το έργο που επιτελεί.

Η επίσκεψη εντάσσεται στις επαφές μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, και συμβάλλει στη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της μεταξύ τους στρατιωτικής συνεργασίας, καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

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