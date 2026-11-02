Ν. Αντωνακάκης: Να οριστεί άμεσα Πρόεδρος και ΔΣ στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Σε εκκρεμότητα παραμένει ο ορισμός νέου Προέδρου στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, προκαλώντας προβληματισμό για την εύρυθμη λειτουργία και τη διοικητική συνέχεια των οκτώ προνοιακών δομών που υπάγονται σε αυτό.

Πρόκειται για δομές με ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό έργο, καθώς φιλοξενούν και περιθάλπουν ευάλωτους συμπολίτες μας, ηλικιωμένους, παιδιά που χρειάζονται προστασία και άτομα με αναπηρία ή αυξημένες ανάγκες φροντίδας.

Παρέμβαση για το ζήτημα ζητά το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ηρακλείου, Νίκος Αντωνακάκης, ο οποίος επισημαίνει την ανάγκη άμεσης κυβερνητικής πρωτοβουλίας για τον ορισμό νέου Προέδρου, καλώντας την αρμόδια υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στις απαραίτητες διαδικασίες.

Όπως τονίζει, το πρόσωπο που θα αναλάβει τη διοίκηση θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα αξιοκρατικά και επιστημονικά προσόντα, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση, ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και στις ιδιαίτερες ευθύνες ενός τόσο σημαντικού οργανισμού.

Αναλυτικά η δήλωση του:

''Χωρίς Προεδρο, παραμένει το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης το οποίο όπως είναι γνωστό αποτελείται από 8 προνοιακές δομές που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένους, παιδιά στις παιδικές μέριμνες και με ειδικές ανάγκες.

Τα 8 προνοιακά ιδρύματα της Κρήτης είμαι σίγουρος ότι δεν θα αφεθούν στο έλεος της αποσύνθεσης , και της εγκατάλειψης δεδομένου ότι δεν λαμβάνονται αποφάσεις, για την ορθή διαχείριση τους, την καθημερινή παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας τους και κυρίως με τον κίνδυνο την έλλειψης παροχών στους φιλοξενούμενους στις ιδιαίτερες αυτές προνοιακές δομές.

Η Κυβέρνηση και ιδιαίτερα η Υπουργος Δόμνα Μιχαηλίδου οφείλει άμεσα να προχωρήσει στον ορισμό νέου Προέδρου που να πληροί, όλα εκείνα τα αξιοκρατικά & επιστημονικά κριτήρια, να έχει εμπειρία στη διοίκηση, ούτως ώστε τα προνοιακά ιδρύματα της Κρήτης να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους συνανθρώπους μας που τόσο πολύ τις έχουν ανάγκη ιδιαίτερα στο σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που ζούμε.''

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