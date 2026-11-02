Συναγερμός στην Κρήτη: 138 μετανάστες εντοπίστηκαν σε τρία διαφορετικά περιστατικά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις των αρχών στην Κρήτη, μετά τον εντοπισμό 138 ατόμων (ΠΕΠ) σε τρία διαφορετικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες.

Πιο συγκεκριμένα:



Στην Αλυκή - νότια του νομού Ηρακλείου - εντοπίστηκαν 37 άτομα (36 άνδρες και 1 γυναίκα), οι οποίοι αναμένεται να καταπλεύσουν στο λιμάνι εντός των επόμενων δύο ωρών.



Στη Μονή Κουδουμά εντοπίστηκε ομάδα 52 ατόμων.



Σε θαλάσσια περιοχή, ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ) περισυνέλεξε άλλα 49 άτομα και τα μεταφέρει με ασφάλεια στην ξηρά.



Οι τοπικές αρχές και οι λιμενικές υπηρεσίες έχουν τεθεί σε κινητοποίηση για την υποδοχή, την παροχή πρώτων βοηθειών και την καταγραφή των μεταναστών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Συνελήφθη ο 24χρονος - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ηράκλειο: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό