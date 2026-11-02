Δήμητρα Παπαδοπούλου: Επιστροφή στην τηλεόραση με νέα κωμική σειρά

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια νέα δουλειά, που φιλοδοξεί να κερδίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Όπως αναφέρει η Realnews, η παραγωγή έχει ήδη περάσει στο στάδιο των γυρισμάτων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την ένταξή της στο πρόγραμμα του MEGA. Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, η σειρά αναμένεται να προβληθεί στο δεύτερο μισό της φετινής τηλεοπτικής περιόδου.

Στο πλευρό της πρωταγωνίστριας θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, ο Θανάσης Αλευράς και η Χριστίνα Τσάφου, οι οποίοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν αναλάβει σημαντικούς ρόλους. Με σημαντική πορεία στον χώρο της υποκριτικής και ιδιαίτερη παρουσία στην κωμωδία, οι δύο ηθοποιοί αναμένεται να συμβάλουν στη διαμόρφωση του ύφους της νέας σειράς.

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