Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις - Ποιοι εξαιρούνται

Έως τις 4 Δεκεμβρίου έχουν στη διάθεση τους οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης προκειμένου να κάνουν την αίτηση τους στην πλατφόρμα που θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, για να μην χάσουν την προκαταβολή του επιδόματος που θα έχει δοθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και πλέον είναι γνωστές όλες οι λεπτομέρειες γύρω από το επίδομα θέρμανσης. Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών έχει ως εξής :

Υποβολή αίτησης : έως 4 Δεκεμβρίου



Προκαταβολή ( +30% σε σχέση με πέρυσι) :έως 23 Δεκεμβρίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 80€



Κύρια δόση : έως 28 Μαΐου

-Αγορές για καταναλώσεις από 1.10.2026 έως 31.3.2027, αφαιρουμένης της προκαταβολής (για καυσόξυλα και πέλετ από 1.6.2026 έως 31/3)

Συμπλήρωση έως το ελάχιστο ποσό : έως 31 Μαΐου

-Καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό στις περιπτώσεις που προκαταβολή και κύρια δόση υπολείπονται των 100€

Επιπλέον πληρωμές : έως 30 Ιουλίου

-Για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα

Αίτηση Επανεξέτασης : έως 31 Αυγούστου

-Περιπτώσεις απόρριψη αίτησης, χορήγηση μικρότερου ποσού ή αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων

Πώς γίνεται η αίτηση



Στην αίτηση για το επίδομα υποβάλλονται τα εξής στοιχεία :

Ο ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,



Ονοματεπώνυμο



Ο αριθμός εξαρτώμενων τέκνων



Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,



Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,



Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος



Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας



Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης



Τα στοιχεία επικοινωνίας (email, κινητό ή σταθερό τηλέφωνο) λαμβάνονται όπως έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο και Επικοινωνία» του myAADE κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο δικαιούχος πρέπει να έχει δηλώσει στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» του myAADE έναν λογαριασμό στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Τεκμηρίωση αγορών - Καταχώρηση στοιχείων



Πετρέλαιο Θέρμανσης



Ο αιτών δεν καταχωρίζει παραστατικά. Οι προμηθευτές διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα των παραστατικών μέσω Φ.Η.Μ. στο e-send ή μέσω παρόχου ΥΠΑΗΕΣ στο myDATA. Το παραστατικό πρέπει να εκδοθεί στον Α.Φ.Μ. του αιτούντος ή, σε πολυκατοικία, στον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας ή στον Α.Φ.Μ. με τον οποίο δημιουργήθηκε το προφίλ της

Ηλεκτρική Ενέργεια



Ο αιτών δεν καταχωρίζει παραστατικά. Τα ποσά των λογαριασμών συγκεντρώνονται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μέσω των προμηθευτών



Ο αριθμός παροχής ρεύματος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτόν της κύριας κατοικίας, όπως έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2026 έως τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων (αφού δεν λειτουργεί το Μ.Ι.Δ.Α) . Σε διαφορετική επικουρικά, ο έλεγχος γίνεται με το Ε9 ή τη δήλωση μίσθωσης.

Φυσικό αέριο, υγραέριο, φωτιστικό πετρέλαιο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση



Ο αιτών καταχωρίζει τον αριθμό της απόδειξης αγοράς ή κατανάλωσης, το ποσό της συναλλαγής, τον Α.Φ.Μ. και την επωνυμία της πωλήτριας επιχείρησης

Κοινόχρηστα



Οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρείες διαχείρισης υποχρεούνται, πριν από την υποβολή των αιτήσεων των ενοίκων, να δηλώσουν στην εφαρμογή τον Α.Φ.Μ. τους, τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας εφόσον υπάρχει, τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ή μιας παροχής που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία, τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης και το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα που δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη

Προϋπόθεση αγορών



Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του δικαιούμενου επιδόματος. Για επίδομα 400€ πρέπει να έχουν γίνει αγορές αξίας τουλάχιστον 800€.



Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100€ . Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν λαμβάνεται υπόψη η τιμή στην οποία αγόρασε κάποιος το καύσιμο αλλά ο υπολογισμός του επιδόματος γίνεται με βάση την τιμή που έχει οριστεί και είναι 1,56€/λίτρο

Ποιοι εξαιρούνται από το επίδομα



Εκτός….νυμφώνος μένουν ( ακόμη και αν πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια) σύμφωνα με την απόφαση :



Όσοι δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου



Όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι



Όσοι εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης



Όσοι διαθέτουν περισσότερα από 2 Ι.Χ



Το επίδομα δίνεται για την κύρια κατοικία, επομένως η επαγγελματική στέγη αποκλείεται



Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες



Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης αυτών



Ειδικά για όσους αιτούνται επίδομα για ηλεκτρική ενέργεια, εξαιρούνται επιπλέον όσοι δεν έχουν ενεργή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

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