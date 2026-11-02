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GOSSIP - LIFESTYLE

Ο Στέφανος Μιχαήλ φωτογραφίζει την εγκυμονούσα σύζυγό του

στε
clock 17:00 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την πιο γλυκιά αναμονή της ζωής του ζει ο Στεφάνος Μιχάηλ καθώς σε λίγο καιρό θα γίνει για πρώτη φορά μπαμπάς. 

Ο ηθοποιός είπε να μοιραστεί τις όμορφες και ξεχωριστές στιγμές που περνάει με τη σύντροφό του Νάταλι Κάντερ.

«Η γυναίκα μου. Ο άνθρωπος που θα φέρει στον κόσμο το παιδί μας. Ο άνθρωπος που αγαπώ και λατρεύω που θαυμάζω. Μαζί όλα τα μπορούμε» έγραψε χαρακτηριστικά 


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A post shared by Stefanos Michael (@stefanos.michael)

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