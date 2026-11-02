Ο Στέφανος Μιχαήλ φωτογραφίζει την εγκυμονούσα σύζυγό του

Την πιο γλυκιά αναμονή της ζωής του ζει ο Στεφάνος Μιχάηλ καθώς σε λίγο καιρό θα γίνει για πρώτη φορά μπαμπάς.
Ο ηθοποιός είπε να μοιραστεί τις όμορφες και ξεχωριστές στιγμές που περνάει με τη σύντροφό του Νάταλι Κάντερ.
«Η γυναίκα μου. Ο άνθρωπος που θα φέρει στον κόσμο το παιδί μας. Ο άνθρωπος που αγαπώ και λατρεύω που θαυμάζω. Μαζί όλα τα μπορούμε» έγραψε χαρακτηριστικά
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