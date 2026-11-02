Δήμος Αγίου Νικολάου: Κλειστός για συναλλαγές με το κοινό την Τρίτη 3 Νοεμβρίου

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Δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές με το κοινό την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 στις υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της δημοτικής αρχής.

Η προσωρινή αναστολή της εξυπηρέτησης των πολιτών κρίνεται απαραίτητη λόγω των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για το κλείσιμο του λογιστικού και απολογιστικού ελέγχου του μήνα Οκτωβρίου 2026.

Παράλληλα, απαιτείται η διαχείριση μη εντολοποιημένων υποχρεώσεων, καθώς και η καταχώριση των απαραίτητων τακτοποιητικών εγγράφων, διαδικασίες που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή των συναλλαγών με το κοινό για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ευχαριστεί τους δημότες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους.

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