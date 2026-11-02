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GOSSIP - LIFESTYLE

Ηλιάδη: "Σέβομαι όλες τις απόψεις και εκείνοι να σεβαστούν τη δική μου ότι τα ομόφυλα ζευγάρια δεν πρέπει να γίνονται γονείς"

ηλιαδη
clock 19:00 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Αγγελική Ηλιάδη είχε υποστηρίξει πως μόνο ένας άντρας και μία γυναίκα μπορούν να κάνουν παιδιά, προσθέτονας πως δύο άτομα του ίδιου φύλου, δεν μπορούν να θεωρηθούν γονείς.

Σε δηλώσεις της στο happy Day, τόνισε ότι σέβεται τις απόψεις όλων και περιμένει τον ίδιο σεβασμό για τις δικές της.

«Ο καθένας έχει την άποψή του. Όπως σέβομαι τις απόψεις όλων, έτσι περιμένω να σεβαστούν και οι άλλοι τις δικές μου απόψεις, χωρίς πίεση και καταπίεση. Δεν σημαίνει αυτό, όμως, ότι δεν εύχομαι την ευτυχία όλων των ανθρώπων», ανέφερε η τραγουδίστρια.

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