Απόσυρση 7 εκατομμυρίων προφυλακτικών στην Ευρώπη – Απέτυχαν στα τεστ αντοχής

Σε μαζική απόσυρση προφυλακτικών από την ευρωπαϊκή αγορά προχωρούν οι αρμόδιες Αρχές, μετά τον εντοπισμό σοβαρών κατασκευαστικών προβλημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους. Η απόφαση αφορά 15 τύπους προϊόντων, τα οποία θα μπορούσαν να σκιστούν ή να υποστούν ρήξη κατά τη χρήση, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει το Euronews, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η μαλαισιανή εταιρεία Richter Rubber Technology, η οποία κατασκευάζει τα συγκεκριμένα εξαιρετικά λεπτά προφυλακτικά. Τα προβλήματα διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποίησε η γαλλική Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Καταπολέμησης της Απάτης (DGCCRF).

Ρήξεις προφυλακτικών και αναφορές για ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες



Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές καταναλωτών που συνδέονται με τις συγκεκριμένες παρτίδες. Όπως επισημαίνεται σε υπουργική απόφαση της 22ας Οκτωβρίου, ορισμένοι χρήστες δήλωσαν ότι τα προφυλακτικά σκίστηκαν κατά τη χρήση, ενώ καταγράφηκαν και περιστατικά ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις που ακολούθησαν αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις στο πάχος και στην ποιότητα της μεμβράνης λάτεξ που χρησιμοποιήθηκε κατά την παραγωγή. Οι συγκεκριμένες αστοχίες κρίθηκε ότι επηρεάζουν άμεσα την αντοχή των προϊόντων.

Μάλιστα, τα δείγματα που εξετάστηκαν δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προβλεπόμενες δοκιμές αντοχής στην πίεση και στον όγκο διάρρηξης, ενώ απέτυχαν και στους ελέγχους για την ανίχνευση διατρήσεων. Οι γαλλικές Αρχές απέδωσαν τα προβλήματα στην ανεπαρκή εποπτεία και στον ελλιπή έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας από την πλευρά της κατασκευάστριας εταιρείας.

Η έκταση του προβλήματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς τα προϊόντα που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν σε περίπου 7 εκατομμύρια προφυλακτικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Οικονομίας, μόνο ένα μέρος αυτών έχει διατεθεί στην αγορά της Γαλλίας.

Ως μέτρο προστασίας των καταναλωτών, η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει για διάστημα ενός έτους την πώληση και την εισαγωγή όλων των εξαιρετικά λεπτών προφυλακτικών που παράγονται από τη συγκεκριμένη εταιρεία με την προβληματική μέθοδο κατασκευής. Η απαγόρευση μπορεί να παραταθεί, εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες κρίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λόγοι ανησυχίας.

Είχαν προηγηθεί και άλλες ανακλήσεις



Η νέα απόφαση αποτελεί συνέχεια μιας ευρύτερης έρευνας που είχε ξεκινήσει μετά τις πρώτες ανακλήσεις προϊόντων κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Ειδικότερα, στα τέλη Μαΐου και στις αρχές Αυγούστου είχαν αποσυρθεί περίπου 260.000 προφυλακτικά, έπειτα από τον εντοπισμό προβλημάτων που σχετίζονταν με την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οκτώ χρήστες έχουν μέχρι στιγμής αναφέρει περιστατικά ρήξης προφυλακτικών στο πλαίσιο των αρχικών ανακλήσεων, γεγονός που ενίσχυσε την ανάγκη για περαιτέρω ελέγχους και αυστηρότερα μέτρα.

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