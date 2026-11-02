Ελένη Πέτα: «Τα πρωινά είμαι υπεύθυνη σε wine bar φίλων μου»

Η Ελένη Πέτα σε συνέντευξή της στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς αποκάλυψε ότι, πέρα από τη μουσική, εργάζεται τα πρωινά ως υπεύθυνη σε wine bar στο Περιστέρι.

«Γενικά κάνω πράγματα μόνο που μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω δημιουργήσει τις συνθήκες για να το κάνω αυτό, γιατί δεν εγκλωβίστηκα σε ένα βιοποριστικό θέμα κι επιλέγω. Μην ακουστεί λίγο κάπως αυτό, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος πολυπράγμων και μ’ αρέσει να ασχολούμαι και με άλλα πράγματα, αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Δεν έχω όμως την ανάγκη να υπάρχω πάντα μέσα από αυτό», είπε η τραγουδίστρια.

«Μια ωραία μουσική παράσταση, ναι. Κάτι άλλο που να με εξιτάρει και να μου κεντρίζει το ενδιαφέρον, ναι. Υπάρχω αλλιώς, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι μόνο το τραγουδιστικό. Πώς αλλιώς θα μπορούσα να ζήσω όταν θα ήμουν μόνο με επιλογές όσον αφορά στο τραγούδι; Δε γίνεται», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης

Ο Στέφανος Μιχαήλ φωτογραφίζει την εγκυμονούσα σύζυγό του

Eurovision - Τάνια Μπρεάζου: «Έχω καταθέσει τραγούδι για την Ελλάδα»