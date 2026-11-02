Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι τέσσερις κρίσιμες και «ρευστές» πολιτείες στη μάχη για τη Γερουσία

Στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης (3/11) εισέρχονται οι ΗΠΑ, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον έλεγχο της Γερουσίας και στις πολιτείες όπου οι εκλογικές ισορροπίες παραμένουν ρευστές.

Για να ανακτήσουν την πλειοψηφία, οι Δημοκρατικοί πρέπει να κερδίσουν τέσσερις έδρες που ελέγχουν σήμερα οι Ρεπουμπλικανοί, διατηρώντας ταυτόχρονα όλες τις δικές τους. Η έκβαση της αναμέτρησης είναι καθοριστική και για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς θα επηρεάσει τη δυνατότητα της κυβέρνησής του να προωθήσει τη νομοθετική της ατζέντα την επόμενη διετία.

Στις κάλπες κρίνονται και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας, με δύο από αυτές να αφορούν ειδικές εκλογές για την κάλυψη κενών θέσεων. Παράλληλα, οι ψηφοφόροι σε 36 πολιτείες εκλέγουν κυβερνήτες, ενώ διεξάγονται αναμετρήσεις για πολιτειακά και τοπικά αξιώματα.

Ρευστό το τοπίο στις κρίσιμες πολιτείες

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των πολιτειών που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα διαφέρουν. Ορισμένες αναλύσεις εντοπίζουν εννέα αμφίρροπες πολιτείες, ενώ ξεχωριστή κατάταξη του CNN περιλαμβάνει 11 αναμετρήσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Κοινή διαπίστωση, ωστόσο, είναι ότι οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται ανταγωνιστικοί σε περισσότερες πολιτείες από όσες αναμενόταν στην αρχή της χρονιάς.

Το ευρύτερο πολιτικό κλίμα φαίνεται να λειτουργεί υπέρ τους. Σύμφωνα με τον μέσο όρο δημοσκοπήσεων του CNN, η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται στο 34%, ενώ η δυσαρέσκεια για την οικονομία, τον πόλεμο με το Ιράν και τη διαφθορά καταγράφεται ως παράγοντας που ενισχύει τη δυναμική των Δημοκρατικών.

Οι Ρεπουμπλικανοί, από την πλευρά τους, επενδύουν μεγάλα ποσά για να υπερασπιστούν την πλειοψηφία τους. Σύμφωνα με στοιχεία της AdImpact, οι διαφημιστικές δαπάνες τους στις 11 αναμετρήσεις της λίστας φτάνουν τα 560 εκατ. δολάρια τον τελευταίο μήνα πριν από τις εκλογές, έναντι 521 εκατ. των Δημοκρατικών. Αν εξαιρεθούν η Τζόρτζια και η Βόρεια Καρολίνα, η απόσταση μεγαλώνει, με τα αντίστοιχα ποσά να διαμορφώνονται σε περίπου 550 εκατ. και 469 εκατ. δολάρια.

Τέξας και Μίσιγκαν στο επίκεντρο

Το Τέξας εξελίσσεται σε ένα από τα πιο απρόσμενα πεδία της εκλογικής μάχης, καθώς εδώ και τρεις δεκαετίες δεν έχει εκλεγεί Δημοκρατικός σε πολιτειακή αναμέτρηση. Δημοσκόπηση του CNNi δίνει στον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο προβάδισμα με 49% έναντι 43% του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων.

Η εικόνα συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τις αρνητικές εντυπώσεις για τον Πάξτον, αλλά και με τη στήριξη που εξασφαλίζει ο Ταλαρίκο από μαύρους, Λατινοαμερικανούς και Ασιάτες ψηφοφόρους. Στην ίδια δημοσκόπηση, ο Δημοκρατικός υποψήφιος συγκεντρώνει το 63% των Λατινοαμερικανών πιθανών ψηφοφόρων και το 64% των έγχρωμων πιθανών ψηφοφόρων συνολικά στην πολιτεία.

Παρά το προβάδισμα αυτό, το Τέξας παραμένει δύσκολο έδαφος για τους Δημοκρατικούς. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εξακολουθεί να είναι δημοφιλέστερο στην πολιτεία, ενώ άλλες αναλύσεις περιγράφουν την αναμέτρηση ως απολύτως αμφίρροπη.

Στο Μίσιγκαν, δημοσκόπηση του CNNi καταγράφει προβάδισμα του Δημοκρατικού Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ με 49% έναντι 42% του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ρότζερς. Τα ευρήματα δείχνουν αυξημένη συσπείρωση των Δημοκρατικών, με τον Ελ-Σαγιέντ να συγκεντρώνει τη στήριξη του 95% των πιθανών ψηφοφόρων του κόμματος.

Νέα διάσταση στην αναμέτρηση έδωσε, ωστόσο, η δημόσια στήριξη της Δημοκρατικής βουλευτού Χέιλι Στίβενς στον Ρότζερς. Η Στίβενς, η οποία είχε αντιμετωπίσει τον Ελ-Σαγιέντ στις προκριματικές εκλογές, εμφανίστηκε στο πλευρό του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου. Την ίδια ώρα, άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μάχη «στήθος με στήθος», υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα λίγο πριν από τις κάλπες.

Οι προσδοκίες των Δημοκρατικών σε Βόρεια Καρολίνα και Οχάιο

Η Βόρεια Καρολίνα συγκαταλέγεται στις έδρες με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αλλάξουν χέρια. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του High Point University/YouGov, ο Δημοκρατικός Ρόι Κούπερ προηγείται κατά 14 μονάδες του Ρεπουμπλικανού Μάικλ Γουάτλι μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων.

Ο Κούπερ διαθέτει ισχυρή αναγνωρισιμότητα στην πολιτεία, έχοντας εκλεγεί τέσσερις φορές γενικός εισαγγελέας και δύο φορές κυβερνήτης. Οι νίκες του στις εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη, το 2016 και το 2020, σημειώθηκαν μάλιστα σε χρονιές κατά τις οποίες ο Τραμπ επικράτησε στην πολιτεία. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της αναμέτρησης, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν περιορίσει τις δαπάνες τους στην τελική ευθεία της εκστρατείας.

Στο Οχάιο, ο μέσος όρος δημοσκοπήσεων του CNN φέρνει τον πρώην γερουσιαστή Σέροντ Μπράουν μπροστά με 50% έναντι 45% του Ρεπουμπλικανού Τζον Χάστεντ. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη διαφημιστική δαπάνη του εκλογικού κύκλου, με τις δαπάνες των Ρεπουμπλικανών να υπερβαίνουν εκείνες των Δημοκρατικών.

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