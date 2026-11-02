Λαμπρή αφή της Φλόγας στην Ιερά Μονή Αρκαδίου - Ξεκίνησε ο ιστορικός 86ος Αρκάδιος Δρόμος

Το πρωί της Κυριακής, 1ης Νοεμβρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και ακολούθως τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αρκαδίου.



Τους ύμνους της Θείας Λειτουργίας έψαλε η χορωδία μαθητών και μαθητριών της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, οι οποίοι αυτές τις ημέρες επισκέπτονται τη Μεγαλόνησο Κρήτη, παρουσία του Διευθυντού και Καθηγητών της Σχολής.

Στη Θεία Λειτουργία παρέστη επίσης αντιπροσωπεία μαθητών και μαθητριών της ΣΤ΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, στην ιστορική Πυριτιδαποθήκη της Ιεράς Μονής τελέσθηκε Τρισάγιο και πραγματοποιήθηκε η αφή της φλόγας από την ακοίμητη κανδήλα, η οποία καίει νυχθημερόν στο σημείο αυτό. Τη φλόγα παρέλαβαν μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου, οι οποίοι τη μετέφεραν στο Ρέθυμνο.

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Στις 11:30 π.μ. της ίδιας ημέρας, μετά από χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου και με την κρούση της καμπάνας της Ιεράς Μονής, δόθηκε η εκκίνηση του 86ου Αρκάδιου Δρόμου, στον οποίο έλαβαν μέρος δεκάδες δρομείς, παρά την έντονη βροχή.

Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες και ευχήθηκε, κατά την επετειακή αυτή χρονιά της συμπληρώσεως 160 ετών από την Αρκαδική Εθελοθυσία, οι ήρωες και οι μάρτυρες του Αρκαδίου να εμπνέουν πάντοτε τη ζωή και τις επιλογές μας.

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